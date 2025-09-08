Caen 11 personas, aseguran armas y drogas durante búsqueda de personas desaparecidas en Puebla

Las personas aseguradas (FGE Puebla)

El reporte de personas desaparecidas desde inicios del mes de agosto pasado derivó en el despliegue de un operativo interinstitucional en Puebla que dejó como resultado la captura de 11 personas, así como el aseguramiento de inmuebles, sustancias ilícitas y armas de fuego.

Fue en el municipio de Amozoc que los agentes desplegaron el operativo por tierra y aire que tenía como objetivo el hallazgo de las personas reportadas como desaparecidas. Lo anterior como respuesta a diversas denuncias sobre desapariciones presentadas en días recientes.

Un par de cateos y 11 detenidos

Cuando los uniformados llegaron a un inmueble ubicado en la colonia Los Pinos, del mencionado municipio, fue detenido en flagrancia un sujeto identificado como Felipe “N” a quien se le acusa de delitos contra la salud, así como portación de arma y un instrumento prohibido.

Parte de lo asegurado (FGE Puebla)

En el lugar se localizaron envoltorios que contenían una sustancia granulada con características propias del narcótico conocido como cristal (metanfetamina) y otros indicios, compartió la Fiscalía General del Estado (FGE) el 7 de septiembre.

Por su parte, una decena de personas fue detenida en la colonia La Concepción, los individuos fueron identificados como Liliana N., Jan Carlos N., José Bryan N., Luis Ángel N., Christian N., Karen N., Jovany Jesús N., Diego Jesús N., Eduardo N. y Miguel Sebastián N.

A los 10 sujetos, ocho hombres y un par de mujeres, se les acusa de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con fines de suministro, además de que en el lugar también fueron halladas dosis de posible cristal.

(FGE Puebla)

De igual manera, sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del autódromo, efectivos de seguridad hallaron una camioneta Toyota Hilux blanca que tenía tres armas de fuego, además de “una cantidad considerable de cartuchos útiles”.

El informe señala que el operativo permitió avances relevantes en el esclarecimiento de la localización de las personas desaparecidas.

En las acciones participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), así como de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y la Policía Municipal de Amozoc.

La imágenes compartidas por la FGE a través de sus canales oficiales muestran a las personas capturadas, así como los sitios revisados y las armas incautadas.

"Operativo interinstitucional encabezado por la FGE deja 11 detenidos y el aseguramiento de inmuebles, armas y droga en Amozoc; fue desplegado tras denuncias realizadas en los últimos 3 días por desapariciones“, destacó en X la FGE Puebla.