México

Adán Augusto desestima la solicitud de la oposición de investigar a AMLO

El legislador morenista responde a las peticiones de Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Esto es lo que Anaya
Esto es lo que Anaya no tendrá y Morena sí, de acuerdo con Adán Augusto López Crédito: Cuartoscuro

A raíz del escándalo que se destapó respecto al huachicol fiscal en Tamaulipas, han surgido diversas opiniones y posturas, entre ellas, los políticos de oposición han pedido que se investigue al expresidente Andrés Manuel López Obrador. A dicha petición, el morenista Adán Augusto López desestimó la solicitud.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, también cuestionó el papel del expresidente Andrés Manuel López Obrado tras la vinculación a proceso penal de diez integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), incluidos altos mandos, por presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos en Tamaulipas y otros estados.

De acuerdo con el panista, López Obrador debe rendir cuentas y explicar si conocía o no las operaciones del llamado “huachicol fiscal”, una red que facilitó el ingreso de millones de litros de diésel disfrazados como aditivos, lo que provocó fuertes pérdidas al erario. Anaya exigió una investigación sin exoneraciones, luego de recordar que el propio exmandatario expresó públicamente que ningún caso de corrupción de gran escala ocurre sin el conocimiento presidencial.

Caso de Huachicol Fiscal

La causa judicial se centra en el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros nueve marinos imputados por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Las pesquisas indican que la red, con operaciones entre 2024 y 2025, permitió la entrada de más de 32 buques con diésel declarado como aditivo para evadir impuestos. El operativo alcanzó puertos y aduanas en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y Ciudad de México. La estructura, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, operaba con complicidad de servidores públicos y miembros activos de las Fuerzas Armadas. Farías Laguna habría coordinado las acciones y autorizado perfiles de quienes integrarían la red.

La acusación fue respaldada por testimonios de testigos protegidos y se fortaleció tras el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, quien advirtió sobre la colusión entre funcionarios y traficantes antes de su muerte. Tras más de 18 horas de audiencia, el juez dictó prisión preventiva a los diez marinos, mientras la investigación complementaria continuará seis meses más. La FGR prevé definir la situación jurídica de los otros detenidos señalados en la trama.

Respaldo de Adán Augusto

El morenista Adán Augusto fue increpado el día de hoy, entre las sesiones de los trabajos legislativos, sin embargo tras preguntarle sobre la investigación que buscan realizar en contra del exfuncionario del mismo partido, simplemente señaló que “tiene confianza en las autoridades” y respecto a la oposición, sentenció “esos pueden irse de rodillas de aquí a la basílica a ver si se le hace el milagro. Gracias”

Temas Relacionados

Adán Augusto LópezRicardo AnayaMorenaPANHuachicol fiscalManuel Roberto Farías LagunaFGRTamaulipasColimaSinaloaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de manera rápida

La medida busca agilizar el proceso administrativo y reducir los desplazamientos

Licencia de conducir Edomex 2025:

Por qué Adán Augusto López no ha sido citado para declarar sobre el tema de La Barredora: esto dijo Gertz Manero

El ahora senador y ex gobernador de Tabasco ha sido cuestionado sobre la participación de su exsecretario de Seguridad, sin embargo, este no ha rendido declaraciones

Por qué Adán Augusto López

Shiky y Guana se besan en la boca y reacción de Abelito se vuelve viral

El primer beso de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ dejó reacciones de todo tipo

Shiky y Guana se besan

Un autobús y un tráiler son consumidos en llamas tras choque en la carretera Veracruz-Córdoba

El accidente dejó un saldo de 14 heridos hasta el momento

Un autobús y un tráiler

Amenazan al cantante Junior H con narcomantas firmadas por el CJNG en Tijuana

El mensaje advertía al músico de corridos tumbados no realizar su presentación programada para noviembre próximo

Amenazan al cantante Junior H
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué Adán Augusto López

Por qué Adán Augusto López no ha sido citado para declarar sobre el tema de La Barredora: esto dijo Gertz Manero

Amenazan al cantante Junior H con narcomantas firmadas por el CJNG en Tijuana

Agosto de 2025 es el mes más seguro desde 2012 en CDMX, afirma Clara Brugada

Capturan a 11 presuntos integrantes de La Línea con arsenal, equipo táctico y drogas en Chihuahua

Ejército detiene a 10 sujetos con arsenal y vehículos en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Shiky y Guana se besan

Shiky y Guana se besan en la boca y reacción de Abelito se vuelve viral

Martha Higareda no invitó a su boda a Luis Fernando Peña ni a Armando Hernández, de ‘Amarte Duele’: así reaccionan

Facundo confiesa quiénes son los habitantes de los que no sería amigo: “No lo invitaría a mi casa”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la tarde de hoy 9 de septiembre

Guillermo del Toro ya trabaja en nueva película para completar una famosa trilogía

DEPORTES

Eddy Reynoso se rinde ante

Eddy Reynoso se rinde ante Canelo Álvarez previo a su pelea contra Crawford: “Es algo muy difícil de superar”

Selección mexicana podría jugar en Ciudad Universitaria en su preparación de cara al Mundial 2026

IA predice al ganador de la Serie del Rey de la LMB entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco

Este es el nuevo rival de Marco Verde luego de que su contrincante se lesionara

Canelo Álvarez vs Terence Crawford, IA revela al ganador del combate