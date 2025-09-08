Andrea Chávez rinde informe en Chihuahua en medio de protestas por Adán Augusto y “La Barredora”

La morenista Andrea Chávez Treviño ofreció este domingo su primer informe de actividades como senadora por Chihuahua, eventó que estuvo enmarcado por un grupo de manifestantes que le reprochaban el vínculo con el coordinador de su bancada, Adán Augusto López, quien enfrenta una polémica por el grupo criminal La Barredora.

Chávez Treviño fue acompañada en el evento por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, además de Gerardo Fernández Noroña.

“Quiero agradecer con todo mi corazón a los casi 5,000 chihuahuenses que se dieron cita en la capital de nuestro Estado para acompañarme en mi Primer Informe Legislativo”, resaltó Andrea Chávez, quien ya ha expresado su intención de buscar la candidatura al gobierno de Chihuahua en 2027.

El evento se llevó a puerta cerrada en Chihuahua, sin transmisión en directo, sin embargo, la senadora prometió a sus seguidores subir a redes sociales un video completo del informe.

Afuera del recinto ubicado en la capital chihuahuense, algunos manifestantes exhibieron pancartas en las que reclamaban los actos anticipados de campaña que Chávez Treviño llevó a cabo mediante el uso de caravanas médicas, y que según la propia senadora, recibieron el apoyo de un empresario.

Andrea Chávez, quien en la Legislatura anterior se desempeñó como Diputada federal, ha sido cuestionada por la polémica que acompaña al ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien nombró en esa entidad a Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo de la justicia, quien es acusado de ser el líder de un grupo delictivo en el sureste del país.

Morena busca poner reglas claras a aspirantes a candidaturas en 2027

La senadora Andrea Chávez respaldó la propuesta de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, para establecer reglas claras a los aspirantes de la 4T rumbo a las elecciones de 2027, pero aseguró que las caravanas de salud continuarán en Chihuahua aunque su nombre e imagen serán retirados de la campaña, esto luego de las denuncias del PAN estatal.

A pesar de que Chávez ha manifestado abiertamente su interés en competir por la gubernatura de Chihuahua, afirmó que no es la única figura de Morena con aspiraciones, aunque reconoció que su visibilidad ha aumentado en los últimos meses debido a sus denuncias por el abandono en que vive su estado.

La senadora subrayó que los recorridos por la entidad seguirán cada fin de semana mientras el partido no oficialice nuevas medidas.

En respuesta a las denuncias del PAN sobre el uso de recursos en las caravanas, Chávez indicó que los vehículos médicos seguirán operando en las colonias populares, pero sin su imagen.

“Quiero, a través de este espacio, decirle a mi equipo en el estado de Chihuahua que les pido que quiten mi nombre de todo. Miren, yo feliz, pero lo que no voy a permitir es que se le prive al pueblo chihuahuense el derecho que tiene a tener acceso a la salud”, expresó la legisladora.