México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la tarde de hoy 9 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: dos habitantes dormirán en la suite tras mudarse al cuarto día

Por Jazmín González

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México)
22:52 hsHoy

Daniela Luján regaña a Mariana Botas por adueñarse de la sudadera de Aldo de Nigris en LCDLFM

La actriz le reclamó a su amiga el polémico episodio que desató memes y rumores en La Casa de los Famosos México, generando debates entre los fans del reality

Por Armando Guadarrama

Lo que empezó como un
Lo que empezó como un simple préstamo se convirtió en el tema más comentado del reality, con indirectas, memes y hasta declaraciones virales en el podcast Envinadas (Captura de pantalla/LCDLFM)

La controversia en torno a la sudadera de Aldo de Nigris ha trascendido el ámbito de los seguidores de La Casa de los Famosos México y se ha instalado en el propio círculo de las protagonistas.

21:56 hsHoy

Dalílah Polanco y Mar Contreras planean broma para los habitantes

Después del intenso momento que se vivió en la casa durante el intercambio de palabras de Abelito y Mar Contreras, la actriz ya prepara una broma con Dalílah Polanco.

Aunque la idea ya está siendo apoyada por parte del público, hay quienes mencionan que puede causar tensión en la casa, ya que ambas tienen la posibilidad de comenzar a decir lo que realmente piensan una de la otra.

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos / ViX)
20:55 hsHoy

Aarón Mercury reflexiona sobre la familia tras la tensión entre Mar Contreras y Abelito

Aarón Mercury reflexionó sobre lo ocurrido tras la broma que Abelito propuso la tarde del 8 de septiembre sobre la cocina. Debido a que el momento causó fricción entre los habitantes, Mercury aseguró que ese tipo de peleas son normales en una familia, como cuarto ‘Noche’ se considera.

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México / ViX)
20:47 hsHoy

Guana y Shiky protagonizan romántico momento en medio de la tensión

Como parte de una de las dinámicas de la casa, Guana y Shiky protagonizaron un beso que se volvió viral en redes sociales. El momento formó parte de una producción que los habitantes tuvieron que realizar, pues mientras algunos se dieron muestras de afecto, otros recibieron cachetadas, tal es el caso de Aarón Mercury.

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México / ViX)
20:34 hsHoy

Abelito confiesa que la idea de que los jóvenes cocinen fue una broma

Mar Contreras y Abelito tienen un intercambio de palabras luego de que la broma de que los más jóvenes de la casa cocinarán se salió de control. Mientras que la actriz de “Teresa” rompe en llanto por la situación, el público comienza a debatir sobre las bromas del creador de contenido.

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México / ViX)

