La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la tarde de hoy 9 de septiembre

La controversia en torno a la sudadera de Aldo de Nigris ha trascendido el ámbito de los seguidores de La Casa de los Famosos México y se ha instalado en el propio círculo de las protagonistas.
Después del intenso momento que se vivió en la casa durante el intercambio de palabras de Abelito y Mar Contreras, la actriz ya prepara una broma con Dalílah Polanco.
Aunque la idea ya está siendo apoyada por parte del público, hay quienes mencionan que puede causar tensión en la casa, ya que ambas tienen la posibilidad de comenzar a decir lo que realmente piensan una de la otra.
Aarón Mercury reflexionó sobre lo ocurrido tras la broma que Abelito propuso la tarde del 8 de septiembre sobre la cocina. Debido a que el momento causó fricción entre los habitantes, Mercury aseguró que ese tipo de peleas son normales en una familia, como cuarto ‘Noche’ se considera.
Como parte de una de las dinámicas de la casa, Guana y Shiky protagonizaron un beso que se volvió viral en redes sociales. El momento formó parte de una producción que los habitantes tuvieron que realizar, pues mientras algunos se dieron muestras de afecto, otros recibieron cachetadas, tal es el caso de Aarón Mercury.
Mar Contreras y Abelito tienen un intercambio de palabras luego de que la broma de que los más jóvenes de la casa cocinarán se salió de control. Mientras que la actriz de “Teresa” rompe en llanto por la situación, el público comienza a debatir sobre las bromas del creador de contenido.