Shiky y Guana se besan en la boca y reacción de Abelito se vuelve viral

Así fue el beso entre los habitantes del cuarto Día. (captura de pantalla)

La reciente dinámica implementada en La Casa de los Famosos México 2025 transformó el reality en un espacio donde surgieron múltiples microhistorias al estilo telenovela.

En esta ocasión, los participantes se dividieron en equipos para protagonizar dos relatos breves: ‘Me casé para vengarme, pero me enamoré’ y ‘Me fui gata, volví perra’.

Fue durante la representación de la segunda historia donde se produjo el primer beso de la temporada. En la trama, Shiky, Dalílah Polanco y Guana interpretaron un triángulo amoroso que concluyó con un beso en la boca entre Shiky y Guana.

La escena, nombrada “Closet”, fue guiada por Dalílah Polanco, mientras que Aldo de Nigris capturó las imágenes.

La reacción ante este beso no se hizo esperar, especialmente de parte de Abelito, quien manifestó una sorpresa evidente que usuarios destacaron ampliamente en redes.

La reacción de la audiencia ante el beso entre Shiky y Guana

La reacción de Abelito se vuelve viral |crédito: La Casa de los Famosos Mx

El momento provocó una ola de comentarios y memes, muchos de ellos celebrando la espontaneidad tanto de la interpretación como de la reacción de Abelito. Este episodio confirma cómo el formato del reality continúa alimentando nuevas historias que capturan la atención y el debate del público mexicano.

Estos son algunos de los comentarios de fans de La Casa de los Famosos México que se pueden leer en las redes sociales:

“La cara de Abelito describe perfectamente la reacción del público al ver ese beso entre el Guana y Shiky”, “La reacción del Abelito, cuando Guana besó a Shiky, es cine. Ay! cómo te adoro”, “Muchos pensamos que el primer beso de la casa de los famosos México sería entre Elaine y Aaron Mercury; después entre Mariana Botas y Aldo de Nigris. Pero fue entre Shiky y Guana. Abelito nos representa”, “Mientras Aaron y Mar tiran habladas de Abelito, él me representa con su reacción ante el beso de Shiky y Guana. PD. Jefa, por favor ponga en el cine cómo echan habladas del Abel” y “El besote de Guana y Shiky la dio, pero la cara de Abelito LA ROMPIÓ jajajajaja, estoy amando este contenido, desde ayer ”.

Como cada semana, los habitantes protagonizan momentos icónicos que después serán clave tras la nominación, pues el público vota con base en qué tan divertidos han sido los famosos dentro del reality show. Sin duda, el beso de Shiky y Guana se ha convertido en uno de esos momentos icónicos de la temporada.