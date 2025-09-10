México

Facundo rompe el silencio sobre el hombre que respondió la llamada que le hizo a su novia desde La Casa de los Famosos 3

Delia García se vio envuelta en rumores de infidelidad días antes de que el conductor fuera eliminado del reality show

Por Jazmín González

Mientras estaba en La Casa de los Famosos México, Facundo se ganó la oportunidad de hablar con su novia. (Instagram)

Facundo y su novia Delia García estuvieron envueltos en rumores de un triángulo amoroso días antes de que el conductor fuera eliminado de La Casa de los Famosos México.

Todo comenzó cuando el también comediante se hizo acreedor a 30 mil pesos en efectivo al encontrar ‘la moneda del destino’, dinero que cambió por una llamada de dos minutos con su novia.

Ante la negociación, ‘La Jefa’ le dio la oportunidad de marcar el número, pero en el primer intento un hombre respondió la llamada, lo que algunos interpretaron como un error, pero otros especularon sobre una posible infidelidad.

Facundo rompe el silencio sobre el hombre que respondió la llamada que le hizo a su novia desde LCDLFMX

Ante los dimes y diretes que circularon sobre su relación, Facundo fue cuestionado al respecto luego de su sorpresiva salida del reality show el pasado 7 de septiembre.

En una entrevista con Marie Claire Harp para redes sociales, el conductor de 47 años compartió que desconoce los números de teléfono, por lo que cree que en su primer intento llamó a una pizzería.

“Yo no me sé los números, los recuerdo por su ubicación (en la pantalla). Sé que el de Delia termina como en una flecha, se cómo marcar, pero cuando veo que el teléfono del confesionario era circular, empecé a hacer la raíz cuadrada de 25″, dijo entre risas.

Como se vio en el programa, Facundo recordó que en la primera llamada la respondió un hombre, pero nunca imaginó los comentarios que desataría no recordar el número de su novia.

“Creo que marqué a las pizzas. Cuando me contestó un (hombre) fue como ‘acabo de perder 30 mil varos’, entonces colgué y luego me enteré que se volvió tema polémico y se dijeron cosas horribles”, agregó.

De acuerdo con la conductora digital, Delia ya estaba enterada de la llamada, pues la producción se puso en contacto con ella para indicarle las cosas que podía mencionar.

Facundo recuerda que solo recibió claves en su llamada con Delia García

Finalmente, Facundo recordó que en la corta conversación solo recibió algunas claves, las cuales interpretó como una invitación a divertirse con las personas de su cuarto.

“Yo recibí claves como de ‘diviértete con los de tu cuarto y tenemos que echar desmadre entre nosotros’. Sé que nadie se va a familiarizar con un cuarto deprimido, por eso había que pasarla bien”, concluyó.

Por su parte, Delia García ya ha mencionado en más de una ocasión que prefiere ignorar los mensajes sobre una supuesta infidelidad, pues considera que no tienen sentido.

