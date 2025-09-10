Censuran a Facundo por pedir más atención al Poder Judicial que a La Casa de los Famosos

Facundo salió de LCDLFM (Ig/facundo)

Facundo se convirtió en el sexto eliminado de tercera temporada de La Casa de los Famosos México, y como era de esperarse, se está reencontrando con la realidad tras varias semanas encerrado y completamente incomunicado del mundo exterior.

Como pasa con cada eliminado, Facundo ya está dando las primeras entrevistas y una de ellas fue con Marie Claire. En la charla, el conductor de televisión habló abiertamente del impacto que ha tenido el reality show, y contrario a lo que se esperaba, no le parece que sea algo precisamente positivo.

Facundo dijo directamente a la cámara que la audiencia de La Casa de los Famosos México debería estar más preocupada por la política del país que por el programa de televisión.

¿Qué dijo Facundo?

El sexto eliminado de La Casa habló del Poder Judicial |crédito: La Casa de los Famosos Mx

“Clávense en las cosas que pueden cambiar el rumbo de este país. Están más clavados en el posicionamiento que en una ley que le quita la autonomía al Poder Judicial y la gente está más pensando en qué va a pasar el domingo que qué va a pasar en sus vidas”, aseguró Facundo.

Recordemos, que hace poco se llevaron a cabo las elecciones al Poder Judicial, donde se renovaron cientos de cargos, entre jueces, juezas, magistrados y ministros de la Suprema Corte. La Reforma fue calificada por una parte del pueblo de México como un acto de democracia, mientras que otra parte la señaló de un intento de acabar con la autonomía de uno de los tres Poderes de la Unión.

El sexto eliminado de La Casa de los Famosos México no se quedó allí e incluso denostó a los participantes del reality show:

“Me encantaría que así como son buenos para criticar a La Casa de los Famosos, fueran así para criticar las cosas de trascendencia de este país, que fuéramos tan clavados para exigir las cosas que realmente son trascendentales que unas estupideces de la casa de unos babosos”.

Pese a que Marie Claire quiso taparle la boca, Facundo pudo decir al final: “Gracias por esta libertad de expresión”. Por supuesto, en redes sociales se habló ampliamente al respecto. Algunos usuarios defendieron al conductor de televisión, pero otros consideraron sus palabras como innecesarias.

Cabe mencionar que la postura política de Facundo no es casualidad. Su hermano, el periodista y analista político Hernán Gómez, ha sido un abierto crítico de la Reforma al Poder Judicial, pese a simpatizar al movimiento de la Cuarta Transformación y al gobierno de Claudia Sheinbaum.