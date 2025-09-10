México

Censuran a Facundo por pedir más atención al Poder Judicial que a La Casa de los Famosos

Marie Claire intentó evitar que el sexto eliminado del reality show diera su opinión

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Facundo salió de LCDLFM (Ig/facundo)
Facundo salió de LCDLFM (Ig/facundo)

Facundo se convirtió en el sexto eliminado de tercera temporada de La Casa de los Famosos México, y como era de esperarse, se está reencontrando con la realidad tras varias semanas encerrado y completamente incomunicado del mundo exterior.

Como pasa con cada eliminado, Facundo ya está dando las primeras entrevistas y una de ellas fue con Marie Claire. En la charla, el conductor de televisión habló abiertamente del impacto que ha tenido el reality show, y contrario a lo que se esperaba, no le parece que sea algo precisamente positivo.

Facundo dijo directamente a la cámara que la audiencia de La Casa de los Famosos México debería estar más preocupada por la política del país que por el programa de televisión.

¿Qué dijo Facundo?

El sexto eliminado de La Casa habló del Poder Judicial |crédito: La Casa de los Famosos Mx

“Clávense en las cosas que pueden cambiar el rumbo de este país. Están más clavados en el posicionamiento que en una ley que le quita la autonomía al Poder Judicial y la gente está más pensando en qué va a pasar el domingo que qué va a pasar en sus vidas”, aseguró Facundo.

Recordemos, que hace poco se llevaron a cabo las elecciones al Poder Judicial, donde se renovaron cientos de cargos, entre jueces, juezas, magistrados y ministros de la Suprema Corte. La Reforma fue calificada por una parte del pueblo de México como un acto de democracia, mientras que otra parte la señaló de un intento de acabar con la autonomía de uno de los tres Poderes de la Unión.

El sexto eliminado de La Casa de los Famosos México no se quedó allí e incluso denostó a los participantes del reality show:

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

“Me encantaría que así como son buenos para criticar a La Casa de los Famosos, fueran así para criticar las cosas de trascendencia de este país, que fuéramos tan clavados para exigir las cosas que realmente son trascendentales que unas estupideces de la casa de unos babosos”.

Pese a que Marie Claire quiso taparle la boca, Facundo pudo decir al final: “Gracias por esta libertad de expresión”. Por supuesto, en redes sociales se habló ampliamente al respecto. Algunos usuarios defendieron al conductor de televisión, pero otros consideraron sus palabras como innecesarias.

Cabe mencionar que la postura política de Facundo no es casualidad. Su hermano, el periodista y analista político Hernán Gómez, ha sido un abierto crítico de la Reforma al Poder Judicial, pese a simpatizar al movimiento de la Cuarta Transformación y al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Temas Relacionados

FacundoLa Casa de los Famosos MéxicoPoder Judicialmexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué es la tormenta negra y cómo afecta a CDMX

La población de la capital del país y Edomex deberá mantenerse alerta a las indicaciones de protección civil

Qué es la tormenta negra

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

Chiapas registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de magnitud

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

La fiebre por el regreso de Oasis ha llevado a sus seguidores a realizar ofrendas y rituales frente al monolito de Tláloc, buscando asegurar dos días sin lluvia durante los esperados conciertos de septiembre

Fans de Oasis realizan ritual

Temblor en México hoy martes 9 de septiembre: reportan sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy martes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ubican y destruyen plantío con

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

Vinculan a proceso a cinco presuntos miembros del CJNG en Edomex acusados de triple homicidio

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la noche de hoy 9 de septiembre

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

Shark Tank México lanza versión para creadores de contenido

Emiliano Aguilar hace ‘live’ con gorra del CJNG: cuánto cuesta esta prenda con la imagen del ‘Mencho’

Una película de Minecraft sigue arrasando en la plataforma de streaming más inesperada

DEPORTES

Revelan la fecha en la

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur

Este es el ejercicio que Canelo Álvarez hace para evitar ser noqueado en el ring ante Crawford