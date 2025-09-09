México

Facundo confiesa quiénes son los habitantes de los que no sería amigo: “No lo invitaría a mi casa”

El conductor se convirtió en el sexto eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’

Por Ignacio Izquierdo

Facundo salió el pasado domingo
Facundo salió el pasado domingo (Captura de pantalla)

El sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 3, Facundo, dejó una huella notoria tras permanecer 44 días dentro del reality, alejándose completamente del exterior y bajo la observación permanente de la audiencia.

Su salida provocó reacciones inmediatas entre los compañeros, con rostros de sorpresa especialmente visibles en Dalilah y Shiky, quienes eran parte de su cuarto y cercanos amigos.

Durante la conducción, Galilea Montijo repitió enfáticamente: "Muchos no lo pueden creer, muchos no lo pueden creer“, mientras relataba el desconcierto que generó la partida de Facundo en el círculo de habitantes.

Ya en el foro de televisión, Facundo describió su estadía de una forma singular al declarar: "Sí, llevo 44 días siendo esclavo “, frase que resumió entre ironía y alivio su experiencia en aquel encierro mediático.

Facundo, el sexto eliminado de
Facundo, el sexto eliminado de la semana. (Captura de pantalla)

En su mensaje de despedida, el concursante fue directo y mostró gratitud al afirmar: ”Es una locura despertar de ese sueño que estábamos allí adentro, les deseo lo mejor de la suerte, éxito, diviértanse, los voy a extrañar, los veo desde aquí afuera, echen desmadre y sean felices, carnales, que aquí todavía se va a poner mejor cuando salga“.

Facundo dice quién no será su amigo cuando acabe La Casa de los Famosos México

El conductor se convirtió en el sexto eliminado Crédito: X/programa_hoy

Por supuesto, el comediante ya comenzó a dar entrevistas y recientemente acudió al matutino Hoy para hablar de su experiencia al interior de La Casa de los Famosos México.

Entre todas las preguntas que le hicieron, hubo una que resaltó sobre las demás y fue hecha por Galilea Montijo, quien además es conductora de las galas de eliminación del reality show.

La presentadora de televisión le preguntó a Facundo quiénes de todos los habitantes con los que convivió 24/7 podrían convertirse en cercanos amigos de él en el exterior.

El creador de Incógnito bromeó al principio diciendo que de nadie; sin embargo, después enlistó las personas con las que tuvo muy buena relación dentro del programa:

“Con Ninel Conde, me pareció simpatiquísima. Al Guana. Al Shiky ya lo conocía, ya era mi amigo. Mariana me cae muy bien. Y a Abelito. Es gente con la que podría convivir”.

No obstante, dejó claro que de quien no podría ser amigo es de Alexis: “A Alexis no lo invitaría a mi casa. Deja el baño horrible, pero no quiero hablar mal de él”.

Aunque durante la competencia, Facundo aseguró que no podría prometer ser fiel al Cuarto Día, varios de los habitantes con los que logró convivir mejor fueron, precisamente, parte de su equipo.

