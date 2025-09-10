Facundo revela la razón de sus constantes discusiones con Alexis Ayala en La Casa de los Famosos: “Su ego es tan grande”

Peleas entre Facundo y Alexis Ayala se volvieron claves en La Casa de los Famosos México. Crédito: La Casa de los Famosos México

La salida de Facundo de La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar entre los internautas tras sus confesiones sobre cada uno de los habitantes.

Debido a que durante su estancia en el reality show protagonizó varios enfrentamientos con el actor, durante su entrevista con Marie Claire Harp para redes sociales confesó las razones por las que no apoyó su manera de jugar.

Tal y como lo llegó a mencionar dentro de la casa, Facundo confesó que decidió parar la polémica con el actor cuando le dejó entrever que la situación podía escalar a los golpes.

Facundo asegura que Alexis Ayala buscaba ser el “centro” de atención en la casa

De acuerdo con Facundo, en un principio sus discusiones con Alexis Ayala le parecían interesantes porque consideraba que podían escalar al nivel que ambos quisieran, pues las comparó con los enfrentamientos que tenía cuando era estudiante.

“En mi prepa y secundaria tuve el parámetro de que cuando te querían agarrar a golpes es que te faltó intelecto para debatir. Admiraba mis discusiones con Alexis porque pensé que podrían escalar al nivel que quisiéramos, como el juego de tenis“, compartió.

Ante su comentario, le mostraron un breve video de una de sus discusiones, la cual fue comparada con una pelea con su novia.

“Es como cuando discutes con tu novia y después dices: ‘¿Por qué no le dije eso?’. ya entendí que al cerebro le llegan las ideas cuando está relajado“, agregó.

Facundo y Alexis Ayala se confrontaron durante la cena tras la salida de Priscila Valverde de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla)

Finalmente, a opinión personal de Alexis Ayala, confesó que su ego no le permite ver que no todo se trataba de él, situación que le desespera:

“Su ego es tan grande que todo gira en torno a él y se toma como que fue hecho para él y la gente así me desespera, no eres el centro de mi platica”, concluyó.

Facundo no haría amistad con Alexis Ayala fuera de La Casa de los Famosos México

Antes de reunirse con Marie Claire Harp y sincerarse para redes sociales, Facundo acudió al programa “Hoy”, donde confesó la razón por la que no tendría una amistad con Alexis Ayala, uno de sus principales rivales en la competencia.

De acuerdo con el conductor, nunca invitaría a Alexis Ayala a su casa por la experiencia que tuvo en uno de los baños del reality show; sin embargo, no descarta encontrarse con Aldo de Nigris, Abelito, Ninel Conde, Mariana Botas, Dalílah Polanco y ‘El Guanna’.