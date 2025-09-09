México

Maxine Woodside explota contra La Casa de los Famosos 3 por la salida de Facundo: “Voté un buen de veces”

El conductor se convirtió en el sexto eliminado del reality show 24/7 el pasado 7 de septiembre

Por Jazmín González

La conductora reaccionó a la
La conductora reaccionó a la salida de Facundo de La Casa de los Famosos México. Crédito: Casa de los Famosos - IG, maxwoodside

Facundo se convirtió en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México el pasado 7 de septiembre después de subir a la placa junto a Dalílah Polanco, Shiky y Aarón Mercury.

Su salida sorprendió a propios y extraños debido a la euforia que despertó cuando fue anunciado como habitante de la casa más famosa de México; tanto que lo llegaron a comparar con Adrián Marcelo.

Pero el público no fue el único sorprendido, pues durante la reciente emisión del programa “Todo para la mujer”, Maxine Woodside lanzó duras críticas al formato por la eliminación del conductor y comediante.

Facundo sale de La Casa
Facundo sale de La Casa de los Famosos México. (Fotos: ViX)

Maxine Woodside asegura haber votado varias veces por Facundo, no cree posible su salida

Desde que inició la tercera temporada del programa, se mencionó que Facundo era uno de los habitantes que más contenido generaba debido a las dinámicas que organizaba con sus compañeros, teoría que apoya Woodside.

“No es justo, si era aburridito, esto va a ser peor. Por lo menos, Facundo era creativo, daba de qué hablar, se peleaba con Alexis (Ayala), con el otro, pero ahora, qué flojera”, dijo en su programa de radio,

Asimismo, externó sus dudas sobre la veracidad de los resultados en la votación, teorías que han estado presentes a lo largo de la temporada, principalmente en la salida de Ninel Conde y Adrián Di Monte.

“No puedo creer que sacara menos votos que Shiky. Estoy muy enojada, la (Rosa María) Noguerón no sé qué pensaba. Yo voté un buen de veces, pensé que salía Shiky, Aarón, pero no Facundo”, sentenció.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Maxine Woodside aplaude la participación de Facundo en La Casa de los Famosos México

Además de dejar clara su postura sobre lo ocurrido en la gala de eliminación del pasado 7 de septiembre, la periodista confesó que se convirtió en fan de Facundo a raíz del reality show.

De igual forma, lamentó su salida semanas antes de la final, como ocurrió años atrás en “Big Brother”, donde se debatió el primer lugar con Galilea Montijo, quien lo derrotó con el apoyo del público.

“A partir de ‘La Casa de los Famosos México, soy su fan. Primero porque defiende a los insectos, eso de matar a los insectos es horrible. Luego platicó de la lana que tiene que dar. Yo lo tenía como un tipo irreverente, insensible, pero a mí me compró. Soy su fan declarada, me cayó gordísimo que lo hayan sacado”, concluyó.

Agosto de 2025 es el

Dónde obtener colchones, refrigeradores y

La Casa de los Famosos

Guillermo del Toro ya trabaja

Capturan a 11 presuntos integrantes
Capturan a 11 presuntos integrantes

La Casa de los Famosos

IA predice al ganador de

