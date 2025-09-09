México

Gobernador de Michoacán reacciona a petición para cancelar show de Nodal en el Grito de Independencia, ¿qué dijo?

La petición en la plataforma de Change.org ya supera las 37 mil firmas

Por Anayeli Tapia Sandoval

Christian Nodal cantará en la
Christian Nodal cantará en la celebración de la Independencia de México en Michoacán. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que Christian Nodal sí se presentarán en el concierto de celebración del Grito de Independencia en Morelia, esto pese a una petición ciudadana en la plataforma Change.org que ya supera las 37 mil firmas para exigir su cancelación.

Hace unos días, organizaciones como la Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) y otros colectivos iniciaron peticiones en plataformas como Change.org para exigir la suspensión del espectáculo de Christian Nodal.

Argumentaron que el cantante enfrenta señalamientos por supuesta violencia vicaria y problemática legal relacionada con la custodia de su hija Inti, que procreó con la artista argentina Cazzu. La campaña ya sumaba más de 37 mil la madrugada del 9 de septiembre.

(Captura de pantalla)

El reclamo de las colectivas se centró en cuestionar la decisión del gobierno estatal de destinar recursos públicos a la presentación de un artista involucrado en denuncias de violencia contra su ex pareja.

Al respecto, el documento dirigido a las autoridades señala: “Es indignante que el gobierno de Michoacán decida utilizar recursos públicos en la contratación de Christian Nodal, un cantante que ha estado envuelto en polémicas de violencia vicaria y económica en contra de su hija y ex pareja”, se lee.

Junto con las firmas, en distintas plataformas sociales surgieron iniciativas para manifestar el rechazo al cantante durante el evento. Algunos participantes declararon su intención de protestar acudiendo al concierto con jitomates y huevos.

¿Qué dijo el gobernador?

El gobernador de Michoacán, Alfredo
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. (X: @ARBedolla)

Ante el avance de estas campañas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se refirió a la controversia en su rueda de prensa semanal. En sus declaraciones, el mandatario estatal evitó emitir juicios sobre los temas del espectáculo y la vida personal de Nodal, argumentando escaso interés en la “farándula” y en asuntos del mundo artístico.

“No me meto en esos temas. Se va a respetar la libertad de expresión de quienes no están de acuerdo con la presencia del artista”, expresó.

El jefe del Ejecutivo estatal también llamó a no promover ningún tipo de violencia ante la movilización social. “Lo que estamos haciendo es la recuperación de los espacios públicos para las familias, para los jóvenes, para que vuelva la alegría”, indicó Ramírez Bedolla.

Agregó que la invitación del cantante respondió a ofrecer géneros musicales variados durante las celebraciones patrias y no buscó hacer alusión a ilícitos ni fomentar violencia.

(Facebook: Gobierno de Michoacán)

Sobre la proliferación de acusaciones en torno a la vida privada de Christian Nodal, Ramírez Bedolla sugirió mantener escepticismo respecto a informaciones difundidas en redes, pues pueden tratarse de noticias manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial.

“Uno no sabe lo que está pasando en el mundo artístico. Uno se mete al TikTok y entonces, en inteligencia artificial, un artista joven, hija de dos famosos, muy famosos, y diciendo que el famoso no era su papá, que era otro, y cuando checas bien, te das cuenta que es inteligencia artificial”, señaló.

La presentación de Christian Nodal está programada a un costado de la Catedral de Morelia, sobre la avenida Madero. El evento congregará a miles de personas en el centro histórico, como parte de los festejos públicos por el aniversario de la Independencia de México.

