Detienen en Nueva Orleans, EEUU, a 38 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

El grupo crimianl cuenta con una importante presencia en México (Infobae México/Jovani Pérez)

Autoridades de Estados Unidos anunciaron la detención de 38 personas que tendrían nexos con el Cártel de Sinaloa, lo anterior tras un operativo que duró una semana y fue realizado en cuatro estados y es presentado como un “duro golpe” para el grupo criminal.

Elementos de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) acudieron a Luisiana, Alabama, Arkansas y Misisipi, lugares donde detuvieron a 38 individuos que actualmente cuentan con cargos penales ligados con actividades de narcotráfico.

Aunado a las detenciones, los efectivos de la DEA de Nueva Orleans también aseguraron:

36 kilos de cocaína

6 libras, alrededor de 2.7 kilogramos, de metanfetamina

100 mil dosis de fentanilo ,

19 armas de fuego,

Más de un cuarto de millón de dólares en efectivo y activos

Un mensaje directo a los grupos criminales

Elementos de la la DEA detuvieron a más de 30 personas en cuatro estados (REUTERS/Marco Bello/Archivo)

"Este es un mensaje directo a los cárteles y sus afiliados: los seguimos. La DEA y nuestros socios no cejaremos en nuestra búsqueda incesante hasta que estas redes criminales sean completamente desmanteladas y su veneno haya desaparecido“, señaló el agente especial a cargo Steven L. Hofer, jefe de la División de Nueva Orleans.

La DEA asegura que el Cártel de Sinaloa es una estructura criminal transnacional que ha logrado controlar centros clandestinos de producción de drogas, además de rutas de transporte de narcóticos en todo el mundo.

Otros de los negocios ilícitos con los que está relacionado son el lavado de dinero, tráfico de armas y personas, según puede leerse en el informe de la DEA compartido el 2 de septiembre.

Más de un centenar de armas y 51 detenidos en EEUU

En EEUU han sido aseguradas diversas armas de fuego (Archivo)

Por su parte, la División de Campo de Louisville de la DEA informó el arresto de 51 personas que también estarían ligadas con el grupo criminal mexicano. Operativos en Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental resultaron en el arresto de los sujetos que son acusados de cargos penales relacionados con el narcotráfico.

Asimismo, fueron incautadas 133 armas de fuego y casi 9 mil píldoras falsificadas, además de alrededor de 78 mil dólares (aproximadamente 1 millón 400 mil pesos). Al igual que en el informe de Nueva Orleans, no fueron compartidos los nombres o mayores detalles de los sujetos asegurados.

El Cártel de Sinaloa es un grupo que cuenta con una fuerte presencia en territorio mexicano, además de que sujetos acusados de pertenecer a la organización criminal han sido arrestados en diferentes partes del mundo.