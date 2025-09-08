México

Detienen en Nueva Orleans, EEUU, a 38 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

También fueron aseguradas miles de dosis de fentanilo y armas de fuego

Por Luis Contreras

Guardar
El grupo crimianl cuenta con
El grupo crimianl cuenta con una importante presencia en México (Infobae México/Jovani Pérez)

Autoridades de Estados Unidos anunciaron la detención de 38 personas que tendrían nexos con el Cártel de Sinaloa, lo anterior tras un operativo que duró una semana y fue realizado en cuatro estados y es presentado como un “duro golpe” para el grupo criminal.

Elementos de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) acudieron a Luisiana, Alabama, Arkansas y Misisipi, lugares donde detuvieron a 38 individuos que actualmente cuentan con cargos penales ligados con actividades de narcotráfico.

Aunado a las detenciones, los efectivos de la DEA de Nueva Orleans también aseguraron:

  • 36 kilos de cocaína
  • 6 libras, alrededor de 2.7 kilogramos, de metanfetamina
  • 100 mil dosis de fentanilo,
  • 19 armas de fuego,
  • Más de un cuarto de millón de dólares en efectivo y activos

Un mensaje directo a los grupos criminales

Elementos de la la DEA
Elementos de la la DEA detuvieron a más de 30 personas en cuatro estados (REUTERS/Marco Bello/Archivo)

"Este es un mensaje directo a los cárteles y sus afiliados: los seguimos. La DEA y nuestros socios no cejaremos en nuestra búsqueda incesante hasta que estas redes criminales sean completamente desmanteladas y su veneno haya desaparecido“, señaló el agente especial a cargo Steven L. Hofer, jefe de la División de Nueva Orleans.

La DEA asegura que el Cártel de Sinaloa es una estructura criminal transnacional que ha logrado controlar centros clandestinos de producción de drogas, además de rutas de transporte de narcóticos en todo el mundo.

Otros de los negocios ilícitos con los que está relacionado son el lavado de dinero, tráfico de armas y personas, según puede leerse en el informe de la DEA compartido el 2 de septiembre.

Más de un centenar de armas y 51 detenidos en EEUU

En EEUU han sido aseguradas
En EEUU han sido aseguradas diversas armas de fuego (Archivo)

Por su parte, la División de Campo de Louisville de la DEA informó el arresto de 51 personas que también estarían ligadas con el grupo criminal mexicano. Operativos en Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental resultaron en el arresto de los sujetos que son acusados de cargos penales relacionados con el narcotráfico.

Asimismo, fueron incautadas 133 armas de fuego y casi 9 mil píldoras falsificadas, además de alrededor de 78 mil dólares (aproximadamente 1 millón 400 mil pesos). Al igual que en el informe de Nueva Orleans, no fueron compartidos los nombres o mayores detalles de los sujetos asegurados.

El Cártel de Sinaloa es un grupo que cuenta con una fuerte presencia en territorio mexicano, además de que sujetos acusados de pertenecer a la organización criminal han sido arrestados en diferentes partes del mundo.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaEEUUFentaniloCocaínaMetanfetaminaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Gabinete de Claudia Sheinbaum: cuántos cambios lleva en un año de gobierno

A lo largo de once meses, la presidenta Sheinbaum ha llevado a cabo algunos ajustes en su equipo de trabajo

Gabinete de Claudia Sheinbaum: cuántos

Lluvias CDMX: activan doble alerta en estas siete alcaldías para hoy domingo 7 de septiembre

Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las fuertes precipitaciones esperadas

Lluvias CDMX: activan doble alerta

La SICT propone construir 3 mil kilómetros de trenes de pasajeros para 2030

El Programa plantea la creación de nuevas rutas que enlacen la Ciudad de México con Pachuca, Hidalgo; Nuevo Laredo, Tamaulipas; y Nogales, Sonora

La SICT propone construir 3

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estado de las operaciones del AICM

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Se canceló tu vuelo? Consulta

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: habitantes se preparan para el posicionamiento

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Jerry” se declara culpable de

“Jerry” se declara culpable de contrabando de armas para el Cártel del Noreste en EEUU

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: habitantes se preparan para el posicionamiento

Shakira llora en Querétaro al cantar ‘Última’, dedicada a Piqué: esto dice la reveladora letra

La Casa de los Famosos México: cómo votar más de 10 veces para salvar a tu favorito

MTV VMAs 2025: quiénes son los mexicanos nominados en la gala compitiendo contra artistas internacionales

Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar, gana miles de seguidores tras escándalo con Pepe Aguilar

DEPORTES

México vs Corea del Sur,

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB