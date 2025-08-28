México

DEA anuncia aseguramientos de droga y dinero ligados al Cártel de Sinaloa en diversos puntos de EEUU

Al menos siete publicaciones refieren al grupo criminal mexicano

Por Luis Contreras

Lo asegurado en Massachusetts (X/@DEANEWENGLAND)
A través de redes sociales, la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó el aseguramiento de diversas cantidades drogas y dinero en efectivo en Estados Unidos, indicios que estarían relacionados con el Cártel de Sinaloa.

En un primer momento, el 26 de agosto pasado la agencia antidrogas informó el arresto de siete “operativos” del Cártel de Sinaloa, además de que fueron asegurados 20 kilogramos de cocaína, además de un kilogramo de fentanilo.

Aunado a lo anterior fueron incautados 6.8 millones de dólares en efectivo. "La División de Chicago de la DEA está apuntando a todos los niveles de la cadena de suministro del Cártel de Sinaloa: fabricación, transporte, contrabando, distribución y lavado de dinero", compartió la DEA Chicago.

Acciones en California

Cada publicación menciona al grupo
Posteriormente, la DEA Los Ángeles publicó el 27 de agosto una imagen en la que pueden verse armas y fajos de billetes. Sin aportar más detalles la institución indica que:

“El Cártel de Sinaloa introduce grandes cantidades de drogas peligrosas y mortales”.

También la DEA San Diego publicó una imagen que muestra el aseguramiento de poco más de 63 kilogramos de metanfetamina, fotografía acompañada con un texto que asegura que el grupo criminal mexicano usa puertos y carreteras para el trasiego de drogas.

De igual manera, la división de la DEA Los Ángeles informó la incautación de 95 kilos de cocaína y acompañan su mensaje con un texto sobre la relevancia del Cártel de Sinaloa para la seguridad de EEUU.

Más de 90 kilos de
También en Nueva Inglaterra y Houston

No fueron las únicas publicaciones de la institución estadounidense, pues la división de Nueva Inglaterra publicó dos mensajes. El primero de ellos fue acerca del arresto de una persona en Massachusetts y la publicación de lo asegurado, entre ellos papeles alusivos al grupo criminal mexicano.

“Se acaba de incautar droga enviada directamente por el Cártel de Sinaloa”, es parte del informe.

En un segundo mensaje es referido que en Connecticut fueron detenidas cuatro personas y asegurados siete kilos de fentanilo, sustancia proveniente del Cártel de Sinaloa, según la DEA.

Parte de lo hallado en
Finalmente, la división de Houston de la agencia antidrogas informó la incautación de casi 40 kilos de metanfetamina que fueron hallados al interior de adoquines de color gris.

“Esta incautación está vinculada al Cártel de Sinaloa, y estamos tomando medidas drásticas contra sus redes criminales”, se puede leer.

Es decir, fueron compartidas por lo menos siete publicaciones que ligan la incautación de dinero y drogas en EEUU con el Cártel de Sinaloa.

