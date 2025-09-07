México

Narco en Polonia: localizan laboratorio de metanfetamina y detienen a dos mexicanos, serían del Cártel de Sinaloa

Las autoridades polacas localizaron cerca de 3 toneladas de sustancias químicas y más de 300 litros de esta droga sintética

Por Ale Huitron

Guardar
Los mexicanos están vinculados con
Los mexicanos están vinculados con uno de los cárteles más grandes de Norteamérica. Foto: Captura de pantalla / CBŚP

Agentes de la Oficina Central de Investigación de Policía (CBŚP, por sus siglas en polaco) localizaron y desmantelaron un laboratorio de metanfetamina en el condado de Świecie, Polonia, en el que dos mexicanos fueron detenidos.

De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Polonia, la acción se llevó a cabo el miércoles 3 de septiembre en coordinación con agentes antiterroristas de la Oficina Anticorrupción y la Policía Estatal Polaca (SPKP, por sus siglas en polaco) de Bydgoszcz.

En el sitio fue localizado equipo utilizado para la producción masiva de drogas, lo que derivó en el aseguramiento de más de 300 litros de metanfetamina, y cerca de 3 toneladas de sustancias químicas (incluida BMK) utilizadas en el proceso de producción de esta droga sintética.

La CBŚP informó que tras un dictamen preliminar realizado por un perito fisicoquímico y toxicológico, los productos incautados podrían haberse utilizado para producir al menos 330 kilogramos de droga, con un valor aproximado de 6 millones de zlotys, es decir, 30 millones 973 mil 500 pesos.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

laboratorio de metantefaminaPoloniaCártel de Sinaloamexicanos detenidosmexico-noticias

Más Noticias

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este sábado

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado del AICM EN VIVO:

Burrito: estos son los beneficios que no sabías de esta milenaria planta medicinal

La especie con el nombre científico de Aloysia polystachya, se utiliza en infusiones y decocciones para aliviar ciertas molestias estomacales

Burrito: estos son los beneficios

Vestidos para robar: dos hombres fueron detenidos al secuestrar a empresarios en Bosques de las Lomas, CDMX

Elementos de seguridad de la Ciudad de México, llevaron a cabo la liberación de un hombre en la alcaldía Cuajimalpa

Vestidos para robar: dos hombres

Concierto de Residente EN VIVO desde el Zócalo Capitalino de la CDMX

Sigue minuto a minuto el show del intérprete puertorriqueño en la Plaza de la Constitución

Concierto de Residente EN VIVO

Tras feminicidio de Andrea Maylin, familia busca audiencia con la gobernadora de Morelos, acusa negligencia de autoridades

La hija de la víctima de apenas 8 meses de edad presuntamente habría presenciado el asesinato de su madre

Tras feminicidio de Andrea Maylin,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vestidos para robar: dos hombres

Vestidos para robar: dos hombres fueron detenidos al secuestrar a empresarios en Bosques de las Lomas, CDMX

Piden incrementar pena de prisión a quien arroje explosivos desde drones, transporte drogas o los manufacture

Atrapan a 16 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van 17 víctimas rescatadas

Repatrian a México a Jesús Muñoz, hombre deportado por EEUU a Sudán del Sur

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Residente EN VIVO

Concierto de Residente EN VIVO desde el Zócalo Capitalino de la CDMX

“Tú y todo lo demás”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 8 al 14 de septiembre

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Odalys Ramírez niega una supuesta rivalidad con Ninel Conde tras incómodo comentario en La Casa de los Famosos 3

Marianne Gonzaga reacciona a las comparaciones con Fofo Márquez: “Agradezco haber tenido 17 años”

DEPORTES

Osleys Iglesias confiesa por qué

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”

México vs Japón EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026

Óscar Valdez vs Ricky Medina: dónde y a qué hora ver pelea hoy en vivo

Chivas vs León: esta es la única forma de ver el partido amistoso del domingo 7 de septiembre

Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey