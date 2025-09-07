Narco en Polonia: localizan laboratorio de metanfetamina y detienen a dos mexicanos, serían del Cártel de Sinaloa

Los mexicanos están vinculados con uno de los cárteles más grandes de Norteamérica. Foto: Captura de pantalla / CBŚP

Agentes de la Oficina Central de Investigación de Policía (CBŚP, por sus siglas en polaco) localizaron y desmantelaron un laboratorio de metanfetamina en el condado de Świecie, Polonia, en el que dos mexicanos fueron detenidos.

De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Polonia, la acción se llevó a cabo el miércoles 3 de septiembre en coordinación con agentes antiterroristas de la Oficina Anticorrupción y la Policía Estatal Polaca (SPKP, por sus siglas en polaco) de Bydgoszcz.

En el sitio fue localizado equipo utilizado para la producción masiva de drogas, lo que derivó en el aseguramiento de más de 300 litros de metanfetamina, y cerca de 3 toneladas de sustancias químicas (incluida BMK) utilizadas en el proceso de producción de esta droga sintética.

La CBŚP informó que tras un dictamen preliminar realizado por un perito fisicoquímico y toxicológico, los productos incautados podrían haberse utilizado para producir al menos 330 kilogramos de droga, con un valor aproximado de 6 millones de zlotys, es decir, 30 millones 973 mil 500 pesos.

*Información en desarrollo...