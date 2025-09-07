¡Viva México y su fauna! Conoce a los animales más patrios y su importancia en la naturaleza

México cuenta con una extensa variedad de fauna. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Durante las fiestas patrias celebramos a México a través de su historia, su gastronomía, sus raíces y tradiciones. Pero también es un buen momento para reconocer algo que a menudo pasa desapercibido: la riqueza natural y la fauna que hacen único a México.

Este país es uno de los más biodiversos del planeta, con especies tan singulares que no existen en ningún otro lugar del mundo.

Aquí te presentamos algunos de los animales más mexicanos, tanto por su simbolismo como por su origen y papel en el ecosistema. Conocerlos y cuidarlos es preservar la riqueza de la nación en el aspecto de lo natural.

L amplia variedad de ecosistemas en México han permitido la diversificación de su flora y fauna. Foto: (iStock)

Águila real: símbolo patrio por excelencia

El águila real (Aquila chrysaetos) es el emblema del escudo nacional, un ícono de poder desde la época mexica. Es una de las aves rapaces más grandes del mundo y habita en las sierras del norte y centro del país.

Aunque está protegida, sus poblaciones siguen amenazadas por la pérdida de hábitat. No solo es símbolo de México, sino un llamado a conservar la historia viva del país.

El águila real es el animal nacional de México por excelencia, presente en el escudo nacional. Foto: (iStock)

Ajolote: el embajador de Xochimilco

Originario de los canales de Xochimilco, el ajolote (Ambystoma mexicanum) es uno de los animales más curiosos del planeta. Su capacidad para regenerar extremidades lo ha convertido en objeto de estudio científico en todo el mundo.

Además, su aspecto simpático lo ha vuelto parte de la cultura pop mexicana. Sin embargo, está en peligro crítico de extinción, principalmente por la contaminación y la destrucción de su hábitat.

Los ajolotes han llamado la atención por su aspecto tierno y su capacidad de regeneración. Foto: (iStock)

Lobo mexicano: el gran depredador que regresó

El lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi), considerado extinto en vida silvestre en los años 70, ha vuelto gracias a esfuerzos de conservación.

Originario del norte de México, este lobo representa la lucha por la recuperación ambiental y el equilibrio ecológico. Hoy en día, algunos ejemplares ya viven en libertad en zonas protegidas del país.

Lobo mexicano, emblemático mamífero de México en peligro de extinción, en su hábitat natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariposa monarca: símbolo de esperanza

Cada año, millones de mariposas monarca (Danaus plexippus) migran desde Canadá hasta los bosques de oyamel en Michoacán y el Estado de México.

Esta travesía de miles de kilómetros es uno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo. Son símbolo de transformación, belleza y resistencia, valores muy mexicanos.

México recibe cada año a una de las migraciones más grandes encabezadas por este emblemático animal. (AP Foto/Nic Coury, Archivo)

Vaquita marina: la joya del Mar de Cortés

La vaquita marina (Phocoena sinus) es el cetáceo más pequeño del mundo y solo vive en el Alto Golfo de California.

Lamentablemente, es también el mamífero marino más amenazado del planeta, con menos de 10 ejemplares registrados. Su lucha por sobrevivir ha despertado la atención internacional, convirtiéndola en símbolo de los retos de la conservación marina en México.

México sigue luchando por la conservación de la vaquita marina. Foto: AFP

Tlacuache: el sobreviviente ancestral

El tlacuache (Didelphis marsupialis), el único marsupial de América del Norte, ha vivido en tierras mexicanas desde tiempos prehistóricos. En muchas culturas indígenas es símbolo de astucia y resistencia.

Se le atribuye la leyenda de haber traído el fuego a la humanidad. Aunque a menudo se le confunde con una plaga urbana, es un animal inofensivo que ayuda al equilibrio ecológico, alimentándose de insectos y frutas.

La leyenda de este animal dice que robó el fuego para entregarlo a la humanidad. (Foto: Tamara Basques/Cuartoscuro)

Mapache: el travieso mexicano

El mapache (Procyon lotor), aunque habita en varios países, tiene presencia notable en los bosques y zonas urbanas de México. Inteligente, curioso y ágil, ha sabido adaptarse al entorno humano.

Su figura ha sido representada en cuentos populares y hasta memes modernos. ¡Es el bandido simpático de la fauna mexicana!

Esta animal se ha sabido adaptar a entornos urbanos. Foto: (iStock)

Jaguar: el guardián de la selva

El jaguar (Panthera onca) es el felino más grande de América y un animal sagrado en las culturas prehispánicas. Habita en las selvas del sur del país.

Es símbolo de fuerza, poder y conexión espiritual con la naturaleza. Protegerlo es cuidar nuestras raíces, pues su imagen no solo era la inspiración de ejércitos mexicas, sino también la representación de grandes dioses.

El tercer felino más grande del mundo habita en selvas mexicanas. Foto: (iStock)

Cacomixtle: el acróbata nocturno

El cacomixtle (Bassariscus astutus) es un pequeño mamífero nocturno, de cola larga y ojos grandes, que habita en zonas boscosas y semidesérticas de México. Su nombre viene del náhuatl tlacomiztli, que significa “felino medio” o “mitad gato”, aunque en realidad está emparentado con los mapaches. Es ágil, sigiloso y muy adaptable. A menudo ignorado, el cacomixtle forma parte del equilibrio ecológico y del folklore mexicano.

Este animal debe su nombre a que en un principio se le confundía con un felino. (Foto: Twitter@kitsushii_)

Quetzal: ave sagrada del México antiguo

El quetzal (Pharomachrus mocinno) fue considerado un ave divina por mayas y mexicas. Su plumaje verde iridiscente y cola larga lo hicieron símbolo de la realeza y la libertad. Habita en las selvas del sur del país y es un tesoro viviente de Mesoamérica.

Al volar, la apariencia de esta ave suele verse muy mítica, pues su cola larga le hace parecer una serpiente alada que se desplaza por los cielos, lo que trajo a la realidad leyendas como la de Quetzalcóatl.

Las plumas de esta ave eran consideradas sagradas. Foto: (iStock)

Dragoncito azul: una verdadera joya mexicana

El dragoncito azul (Abronia graminea) es una especie de lagarto endémica de México que habita en bosques de la Sierra Madre Occidental.

Aunque muchos son verdes, algunos alcanzan una pigmentación azul que destaca por su hermosura, lo que les ha llevado a ganarse dicho nombre. Desgraciadamente, este reptil se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y al comercio ilegal.

Este reptil destaca por su brillante color turquesa. Foto: (Pinterest)

Estos animales solo son una pequeña muestra de la grandeza natural de México, pues la diversidad de este país también incluye una amplia variedad de peces, insectos, arácnidos, serpientes, murciélagos y otros mamíferos.

Estos animales no solo forman parte del ecosistema mexicano, sino también de la identidad cultural y biológica del país. En estas fiestas patrias, además de cantar el himno y comer antojitos, es necesario celebrar haciendo conciencia sobre los animales que hacen de México un país único.