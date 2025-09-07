México

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

En entrevista, la modelo y ahora influencer reveló la posible vocación de las aún menores de edad

Por Guadalupe Fuentes

(IG/@emmacoronel9oficial)
Después de que Emma Coronel Aispuro, última esposa de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, recuperara su libertad tras cumplir una condena de dos años y medio en Estados Unidos por declarase culpable de cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero, ha logrado retomar su vida a lado de sus hijas Emaly Guadalupe Guzmán Coronel y María Joaquina Guzmán Coronel, quienes actualmente tienen 15 años.

Meses después de cumplir su condena, Coronel Aispuro se integró al circuito internacional de la moda, participando en el Fashion Week de Milán 2024, evento en el que lució prendas de la diseñadora April Black Diamond.

Además, ha incursionado en campañas promocionales, como la de una línea de fajas destinadas a moldear la figura, logrando ampliar su portafolio como modelo.

En tanto, en el ámbito familiar, Coronel ha compartido que el tiempo que pasa con las gemelas Emaly Guadalupe y María Joaquina, nacidas el 15 de agosto de 2011 en Lancaster, California, es una de sus mayores satisfacciones.

Qué podrían estudiar las hijas de Coronel y “El Chapo”

Reflejada en un espejo, Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, lleva un vestido de la colección April Black Diamond primavera-verano 2025, el domingo 22 de septiembre de 2024, en Milán. (AP Foto/Antonio Calanni)

En una entrevista concedida a la revista Elle, detalló que al inicio decidió no registrar a las menores con el apellido de su padre, El Chapo Guzmán, con el objetivo de ofrecerles mejores oportunidades.

Sobre lo que le depara a las adolescentes, Coronel afirmó que ambas tienen un futuro prometedor, pues desean ser doctoras, así como su hermana mayor, Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, hija de El Chapo y María Alejandrina Salazar Hernández, su primera cónyuge.

“Estar con mis hijas es algo que me llena completamente mi corazón (…) Están estudiando mucho, son muy inteligentes y esperemos que pronto tengamos unas grandes doctoras“, aseguró durante la entrevista.

Crédito: Especial | Reuters
Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, es hermana de Cesar, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, de los cuales los dos últimos pertenecen a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. De acuerdo al periódico El Universal, Alejandra Giselle estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), de la que egresó en 2005, según confirmó su abogada Guadalupe Valencia.

Sin embargo, esta no fue su única vocación, pues posteriormente incursionó en negocios especializados en vacunas, luego en empresas dedicadas a la venta y exportación de productos de papelería, y finalmente en el mundo de la moda, donde sería conocida por nombrar y diseñar sus prendas con la imagen de su padre.

La marca era llamada “El Chapo 701″, haciendo referencia a la ocasión en la que nombraron a su padre como la persona número 701 más rica del mundo en Forbes. No obstante, esta dejó de ser vendida tras un año de su lanzamiento.

Actualmente, Emma Coronel mantiene activas sus redes sociales y comparte contenido junto a sus dos gemelas y de su estilo de vida.

Temas Relacionados

Emma CoronelEl Chapo GuzmánCártel de SinaloaLos ChapitosNarco en Méxicomexico-noticias

