Emma Coronel sorprende al publicar fotografía inédita de sus gemelas, hijas de “El Chapo” Guzmán

El Chapo y Emma Coronel tuvieron dos hijas. (Fotoarte: Steve Allen)

La vida de Emma Coronel Aispuro ha tomado un rumbo distinto desde que recuperó la libertad después de cumplir una condena en Estados Unidos. En los últimos meses se ha dedicado a reconstruir su imagen, ahora como influencer y modelo, además de buscar incursionar en el sector empresarial.

Aunque se muestra abierta con sus seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok sobre aspectos de su trabajo y su vida diaria, mantiene una postura reservada y discreta cuando se trata de sus hijas gemelas, procreadas con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Por ello, este jueves 5 de septiembre la originaria de Canelas, Durango, sorprendió cuando reveló una fotografía inédita de las hijas que tuvo con el capo y que actualmente viven con ella en Estados Unidos.

En la publicación realizada a través de su cuenta @emma.coronel.official, Emma Coronel escribió: “Si querían conocer a mis retoños”, acompañado de emojis de corazones.

Hijas de Emma Coronel y El Chapo Guzmán. (Captura de pantalla)

La imagen muestra a las gemelas sentadas, vestidas con trajes amarillos y sombreros, en lo que parece una sesión fotográfica profesional de sus primeros años de vida. Esta instantánea, que no refleja su aspecto actual, pues recientemente cumplieron 14 años, generó una rápida respuesta de sus seguidores, sumando a más de 17 mil likes a las dos horas de haber publicado la fotografía.

Emma Coronel ha optado históricamente por mantener la privacidad de sus hijas, Emaly Guadalupe y María Joaquina, nacidas el 15 de agosto de 2011 en Lancaster, California, cuando Guzmán Loera se encontraba prófugo de la justicia. Las niñas cuentan con nacionalidad estadounidense y, según detalló la propia Coronel a la revista Elle, no fueron registradas en un principio con el apellido de su padre para resguardar su futuro y facilitar su desarrollo fuera del estigma mediático.

Hace un mes, Emma Coronel abrió un espacio para responder preguntas de sus seguidores en sus redes sociales. Otro de los temas más recurrentes fueron las hijas que tuvo con “El Chapo” Guzmán.

Detalló que no revelaba sus identidades porque prefiere esperar a que sean ellas quienes tomen la decisión de aparecer en redes sociales cuando sean adultas: “Cuando ellas tengan la madurez adecuada que ellas decidan si se exponen a redes”, precisó, y también reveló que se encontraban de viaje en Japón.

Emma Coronel y sus mellizas, Emaly y María Joaquina, hijas de "El Chapo" Guzmán. (IG/@emmacoronel9oficial)

En ocasiones anteriores, Emma Coronel ha compartido imágenes junto a sus hijas, pero protege las identidades de las menores utilizando emojis para cubrir sus rostros o seleccionando fotografías donde están de espalda.

Esta precaución responde al interés de la exreina de belleza por preservar la seguridad y bienestar de las niñas, algo que ha manifestado tanto en entrevistas como en sus publicaciones en redes sociales.

La publicación de Coronel Aispuro generó una ola de respuestas en redes. Algunos usuarios destacaron el parecido físico de cada una de las gemelas con sus padres, como “La de la manzana es igual al papá, la otra a mamá”. Otros comentarios llamaron la atención sobre el hecho de que Coronel haya decidido compartir una imagen familiar después de tantos años: “14 años después te animaste”.

Varias respuestas emplearon apodos y elogios hacia las niñas, llamándolas “las princesas del patrón y la reina del 701” o “las hijas del hombre más poderoso del mundo, y no es Elon Musk”. Algunos usuarios, como felicitaron a Coronel por sus hijas y otras más recomendaron que continúe protegiendo la privacidad de las menores, sugiriendo que no las exponga abiertamente en redes sociales para evitar peligros.

Durante el juicio del siglo, las gemelas acompañaban a su madre y la abogada Mariel Colón. (Archivo Infobae)

Actualmente, el padre de las gemelas, Joaquín Guzmán permanece recluido bajo condiciones extremas de aislamiento en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Colorado. En su momento, sus hijas acudieron a una audiencia del llamado “juicio del siglo”.

La abogada Mariel Colón advirtió recientemente en una entrevista con Javier Ceriani sobre episodios preocupantes en la salud mental del exlíder del Cártel de Sinaloa como resultado del aislamiento y limitaciones estrictas. Cabe apuntar que Emma Coronel no lo ha podido visitar, mientras que las gemelas ocasionalmente lo hacían.