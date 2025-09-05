México

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Ángel “N” fue atacado a tiros cuando se encontraba a bordo de una camioneta en Culiacán

Por Ale Huitron

Guardar
Imagen ilustrativa/ Elementos del Ejército
Imagen ilustrativa/ Elementos del Ejército y la Guardia Nacional trasladaron los cuerpos de los presuntos sicarios abatidos al Semefo, en donde las familias acudieron a identificarlos. (JESÚS VERDUGO/CUARTOSCURO)

Este jueves se reportó el asesinato de Ángel “N”, alias “El Pichón”, quien sería identificado como presunto jefe de plaza de Los Chimales, brazo armado de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Luz Noticias, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, cuando el sujeto circulaba a bordo de una camioneta marca Suzuki Jimny color arena por la calle Séptima de la comunidad del Campo El 10, ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

El hombre, de 36 años de edad, habría sido interceptado por sujetos armados. Testigos relataron a medios locales que “El Pichón” fue perseguido por las calles del sector por vehículos que le dispararon en repetidas ocasiones hasta que lograron herirlo de gravedad.

Ante los reportes de la detonación de armas de fuego, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al sitio para atender la denuncia, sin embargo, localizaron el vehículo con la puerta del conductor abierta y al hombre sin vida tirado en uno de sus costados.

| X / @OHarfuch
| X / @OHarfuch

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que tras el reporte de disparos de arma de fuego se desplegaron elementos para atender la emergencia.

Además, confirmó que se trató de un ataque directo que dejó a una persona sin vida.

En tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El hombre fue identificado como Ángel “N”, quien de acuerdo con Luz Noticias y N+, es señalado como jefe de plaza de “Los Chimales”, brazo armado de Los Chapitos.

Quiénes son Los Chimales

El cabecilla criminal fue aprehendido
El cabecilla criminal fue aprehendido por elementos de la Guardia Nacional en la capital de Sinaloa. (SSPC)

Tras la detención el pasado 19 de febrero en Culiacán, Sinaloa, de José Ángel Conobbio Izunza, alias “El Güerito”, identificado como uno de los jefes de seguridad más relevantes de Los Chapitos, las autoridades estadounidenses dieron a conocer las operaciones de esta célula criminal.

De acuerdo con una acusación de la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, Estados Unidos, Canobbio Inzunza sería el responsable de financiar y dirigir un grupo armado conocido como Los Chimales, encargado de proveer seguridad para Los Chapitos.

La célula fue fundada aproximadamente en 2014 por Francisco Javier Zazueta Rosales, alias “Pancho Chimal”, un jefe criminal que anteriormente le brindaba protección a Ismael “El Mayo” Zambada.

Los Chimales también son identificados por haber realizado múltiples incursiones armadas bajo las órdenes de Los Chapitos, entre ellas los enfrentamientos con Los Dámaso.

Temas Relacionados

El PichónLos ChapitosLos ChimalesCártel de SinaloaCuliacánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las propiedades curativas del agua de naranja con chía en ayunas

Esta bebida es ideal para tomar por las mañanas

Cuáles son las propiedades curativas

Cómo contratar el paquete de internet CFE de 100 GB para la casa

Estos planes de conexión están planteados para ser accesibles

Cómo contratar el paquete de

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Las personas capturadas estarían relacionadas con un grupo criminal

Detienen a tres hombres que

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Entre los detenidos hay dos menores de edad

Capturan a cinco hombres armados

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

El actor y cantante se sinceró sobre varios aspectos de su familia previo al estreno de “De viaje con los Derbez”

Vadhir revela que la relación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Linchan a presunto asesino de

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

Procesan a “El Rhino”, presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán que fue detenido en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Vadhir revela que la relación

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

Hermanos Gallagher se preparan para CDMX y preparan “Oasis Week” con boletos gratis y dinámicas para fans

Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Tito Fuentes de Molotov confiesa que en su pausa musical estuvo en coma y enfrentó 11 cirugías tras duras adicciones

Quién es Emilia Mernes, cantante que fue “ignorada” por su público en México

DEPORTES

Kevin Mier, portero de Cruz

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”