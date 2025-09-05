Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Imagen ilustrativa/ Elementos del Ejército y la Guardia Nacional trasladaron los cuerpos de los presuntos sicarios abatidos al Semefo, en donde las familias acudieron a identificarlos. (JESÚS VERDUGO/CUARTOSCURO)

Este jueves se reportó el asesinato de Ángel “N”, alias “El Pichón”, quien sería identificado como presunto jefe de plaza de Los Chimales, brazo armado de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Luz Noticias, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, cuando el sujeto circulaba a bordo de una camioneta marca Suzuki Jimny color arena por la calle Séptima de la comunidad del Campo El 10, ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

El hombre, de 36 años de edad, habría sido interceptado por sujetos armados. Testigos relataron a medios locales que “El Pichón” fue perseguido por las calles del sector por vehículos que le dispararon en repetidas ocasiones hasta que lograron herirlo de gravedad.

Ante los reportes de la detonación de armas de fuego, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al sitio para atender la denuncia, sin embargo, localizaron el vehículo con la puerta del conductor abierta y al hombre sin vida tirado en uno de sus costados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que tras el reporte de disparos de arma de fuego se desplegaron elementos para atender la emergencia.

Además, confirmó que se trató de un ataque directo que dejó a una persona sin vida.

En tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El hombre fue identificado como Ángel “N”, quien de acuerdo con Luz Noticias y N+, es señalado como jefe de plaza de “Los Chimales”, brazo armado de Los Chapitos.

Quiénes son Los Chimales

Tras la detención el pasado 19 de febrero en Culiacán, Sinaloa, de José Ángel Conobbio Izunza, alias “El Güerito”, identificado como uno de los jefes de seguridad más relevantes de Los Chapitos, las autoridades estadounidenses dieron a conocer las operaciones de esta célula criminal.

De acuerdo con una acusación de la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, Estados Unidos, Canobbio Inzunza sería el responsable de financiar y dirigir un grupo armado conocido como Los Chimales, encargado de proveer seguridad para Los Chapitos.

La célula fue fundada aproximadamente en 2014 por Francisco Javier Zazueta Rosales, alias “Pancho Chimal”, un jefe criminal que anteriormente le brindaba protección a Ismael “El Mayo” Zambada.

Los Chimales también son identificados por haber realizado múltiples incursiones armadas bajo las órdenes de Los Chapitos, entre ellas los enfrentamientos con Los Dámaso.