México

Esta es la causa más frecuente del mal aliento: las piedras amidgalares y cómo eliminarlas

Restos alimenticios, bacterias y células acumuladas en la garganta facilitan la formación de depósitos que afectan la salud oral y complican el control del olor bucal

Por Gerardo Lezama

Guardar
Descubre por qué las piedras
Descubre por qué las piedras amigdalares, también conocidas como tonsilolitos, son una causa frecuente del mal aliento que afecta a millones de personas. Crédito: Wikimedia

La halitosis persistente suele asociarse con el consumo de alimentos de olor penetrante o higiene oral insuficiente. Existe una causa menos reconocida pero muy extendida: las piedras amigdalares.

Mediante estudios y experiencias clínicas, diversas fuentes han identificado que los tonsilolitos, también llamados cáseum amigdalino, son un factor determinante en la aparición del mal aliento que afecta a adultos y jóvenes.

Estas formaciones sólidas nacen por la acumulación de bacterias, fragmentos celulares y restos de alimento sobre o dentro de las amígdalas, estructuras que pueden presentar hendiduras o surcos donde se alojan estos residuos.

Descubre por qué las piedras
Descubre por qué las piedras amigdalares, también conocidas como tonsilolitos, son una causa frecuente del mal aliento que afecta a millones de personas. Crédito: Wikimedia

El cuadro es más frecuente en quienes muestran irregularidades anatómicas en la zona amigdalar, lo que potencia el acúmulo prolongado.

Las piedras amigdalares suelen presentarse como pequeñas bolitas blancas o amarillas, perceptibles al toser, escupir o al explorar la parte posterior de la garganta.

La presencia de tonsilolitos no se relaciona exclusivamente con escasa limpieza. Incluso con rutinas de cepillado y uso de hilo dental, las personas continúan desarrollando estos depósitos si sus amígdalas presentan cavidades con facilidad para retener residuos.

Descubre por qué las piedras
Descubre por qué las piedras amigdalares, también conocidas como tonsilolitos, son una causa frecuente del mal aliento que afecta a millones de personas. Crédito: Wikimedia

Este fenómeno explica por qué un porcentaje considerable de la población adulta reporta episodios de mal aliento sin causa aparente, aun cuando utilizan enjuagues o mantienen hábitos de higiene adecuados.

Según estimaciones de profesionales, hasta una de cada tres personas podría experimentar alguna vez este tipo de halitosis asociada con el cáseum amigdalino.

Controlar y prevenir la formación de piedras amigdalares requiere una combinación de higiene reforzada y técnicas específicas.

Descubre por qué las piedras amigdalares, también conocidas como tonsilolitos, son una causa frecuente del mal aliento que afecta a millones de personas. Crédito: Cuenta de YouTube @drpologuerrero

Además del cepillado dental y del uso periódico de hilo dental, los enjuagues bucales sin alcohol contribuyen a reducir la carga bacteriana. También resultan útiles las gárgaras vigorosas con agua templada y sal, método casero económico que fomenta la liberación de tonsilolitos.

A quienes presentan hipertensión arterial o limitaciones en el consumo de sal, se les aconseja emplear agua oxigenada medicinal diluida en agua, bajo recomendación y vigilancia de profesionales sanitarios. Sin embargo una mezcla natural que tamién oxigena el área y es más natural y menos corrosiva pero igual de efectiva es el jugo de limón con bicarbonato para que las burbujas actuen en área.

La extracción de estos depósitos debe hacerse solo si son plenamente visibles, con implementos de algodón y sin ningún tipo de material cortante o punzante, a fin de evitar infecciones.

Hay que intentar retirtarlas delicadamente y de preferencia sin haber comido poco antes ya que cualquier tocamiento en la garganta y el área amidgalar provocará arqueadas y puede generar reflejos para el vómito.

También se puede usar un espejo cuando el sol esté en su apogeo y colocarlo en un ángulo que refleje su brillo directo a nuestra garganta al tener abierta la boca para usarlo como una especie de lámpara solar y ver plenamente el área y los tonsiolitos para facilitar su extracción.

Ante molestias recurrentes, dolor, inflamación o crecimiento excesivo de los tonsilolitos, es aconsejable asistir a la consulta de un otorrinolaringólogo que de un odontólogo, ya que estos especialistas son quienes pueden evaluar en profundidad la situación y recomendar tratamientos adaptados.

Las piedras amigdalares constituyen un componente relevante en el control de la halitosis. Reconocerlas y aplicar medidas seguras de prevención e higiene representa la vía principal para reducir su presencia y mejorar la salud bucal de manera efectiva.

Temas Relacionados

AmigdalasSaludBienestarSalud Bucalmexico-noticias

Más Noticias

Tras feminicidio de Andrea Maylin, familia busca audiencia con la gobernadora de Morelos, acusa negligencia de autoridades

La hija de la víctima de apenas 8 meses de edad presuntamente habría presenciado el asesinato de su madre

Tras feminicidio de Andrea Maylin,

Esta es la postura que los expertos recomiendan para dormir mejor y evitar dolores de columna l Video

Mantener la columna alineada y reducir molestias al despertar

Esta es la postura que

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”

El cubano se convirtió en el rival mandatorio del tapatío por parte de la Federación Internacional de Boxeo

Osleys Iglesias confiesa por qué

México vs Japón EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026

La selección Mexicana sigue preparando el camino rumbo a la justa mundialista que se celebrará en el país

México vs Japón EN VIVO:

¿Por qué no deberías perdonar a todos los que te han hecho daño?

El análisis del perdón ha ocupado a numerosos especialistas en salud mental

¿Por qué no deberías perdonar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narco en Polonia: localizan laboratorio

Narco en Polonia: localizan laboratorio de metanfetamina y detienen a dos mexicanos, serían del Cártel de Sinaloa

Vestidos para robar: dos hombres fueron detenidos al secuestrar a empresarios en Bosques de las Lomas, CDMX

Piden incrementar pena de prisión a quien arroje explosivos desde drones, transporte drogas o los manufacture

Atrapan a 16 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van 17 víctimas rescatadas

Repatrian a México a Jesús Muñoz, hombre deportado por EEUU a Sudán del Sur

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Residente EN VIVO

Concierto de Residente EN VIVO desde el Zócalo Capitalino de la CDMX

“Tú y todo lo demás”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 8 al 14 de septiembre

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Odalys Ramírez niega una supuesta rivalidad con Ninel Conde tras incómodo comentario en La Casa de los Famosos 3

Marianne Gonzaga reacciona a las comparaciones con Fofo Márquez: “Agradezco haber tenido 17 años”

DEPORTES

Osleys Iglesias confiesa por qué

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”

México vs Japón EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026

Óscar Valdez vs Ricky Medina: dónde y a qué hora ver pelea hoy en vivo

Chivas vs León: esta es la única forma de ver el partido amistoso del domingo 7 de septiembre

Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey