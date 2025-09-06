Hombre abandona a sus dos perros en la Condesa, Alessandra Rojo de la Vega pide ayuda para identificarlo

Un hombre abandonó a sus dos perros en el Parque México de CDMX. | X- Alessandra Rojo de la Vega

En la Ciudad de México se han tenido diversos avances en materia de protección a los animales, al tipificar como delito y con ello sancionar el maltrato de mascotas como perros y gatos, entre otras especies. Sin embargo, aún continúan los casos de abandono, como el que ocurrió esta semana en la alcaldía Cuauhtémoc.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, publicó un video y diversas imágenes del momento en que un hombre abandona a dos perros, que aparentemente eran sus mascotas, en el Parque México, ubicado en la colonia Condesa, la mañana del 4 de septiembre pasado.

En el video se ve a un hombre vestido con una chamarra de color verde, gorra café y lentes oscuros llegar al parque con los dos perritos, sujetándolos con sus respectivas correas a la zona recreativa para mascotas, frente al Foro Lindbergh.

El hombre ingresa a dicha zona junto a los dos canes, mientras voltea hacia distintas direcciones para verificar que nadie lo vea y les quita la correa. Posteriormente, sale sin sus mascotas y se aleja lentamente del parque, caminando hacia el cruce de la calle Iztaccíhuatl y la avenida México.

En una de las fotografías se ven a los dos perritos parados juntos cerca de la reja que rodea el parque canino, viendo hacia afuera.

Alcaldía Cuauhtémoc rescata a dos perros abandonados en el Parque México Crédito: X- Alessandra Rojo de la Vega

Rojo de la Vega indicó en la misma publicación que al detectar el abandono a través de las cámaras de la Base Diana, trabajadores de la alcaldía acudieron a rescatar a los dos perritos.

Destacó que en la grabación se ve al hombre que los abandonó e hizo un llamado a que quien lo reconozca acuda a denunciarlo, ya que el abandono es un acto de maltrato animal.

“Esta mañana recibimos el reporte de dos perros abandonados en el Parque México. Gracias a la videovigilancia en Base Diana ubicamos el momento en el que el responsable los ingresó a la zona canina y cuando se retiró sin ellos.

“Nuestra área de atención ya va al rescate de ellos Si lo reconoces, denúncialo porque constituye un acto de crueldad y maltrato que amerita una sanción. En Cuauhtémoc no toleramos el maltrato animal”, se lee en la publicación.

Alessandra Rojo de la Vega pidió apoyo para identificar al dueño de los perros. | X- Alessandra Rojo de la Vega

¿Cómo se protege a los animales en la CDMX?

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, mandata que deben recibir trato digno.

Asimismo, establece que todas las personas deben respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso.

También se cuenta con la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México que establece las disposiciones de orden público e interés social para proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad y el sufrimiento.

¿Cómo se puede denunciar el maltrato animal en CDMX?

La PAOT investiga la legalidad de las acciones de autoridades y particulares. En caso de una emergencia deberás solicitar atención al 911, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están facultados para intervenir.

La dependencia indicó que también se puede denunciar en los teléfonos: 55 5265 0780 extensiones: 15410, 15430, 15440 y 15400.

Por internet, la denuncia se puede realizar en la página: https://paot.org.mx/denunciantes/inicia-tu-denuncia.php