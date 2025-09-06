Emiliano Aguilar manda inesperado mensaje a Pepe Aguilar tras conflicto familiar: “Te quiero mucho”

Emiliano vivió con su padre y hermanastros en una etapa de su adolescencia. (Captura YouTube: Pepe Aguilar)

Emiliano Aguilar mandó un contundente e inesperado mensaje a Pepe Aguilar en medio de su conflicto familiar. Además, reveló si en algún momento se llegó a sentir rechazado tanto por su padre como por su madrastra, Aneliz Álvarez.

Fue en una entrevista que el rapero concedió a Javier Ceriani donde externó unas palabras para su famoso padre.

“Quiero mucho a mi papá y quiero mucho a mi mamá (Carmen Treviño), a pesar de lo que pasó, pero yo nunca voy a dejar que alguien hable mal de mi mamá. No me importa si eres mi familia, si hablas mal de mi mamá, espera que yo ataque. Mi mamá es sagrada, es todo lo que tengo, mi mamá y mi hija”, declaró.

Emiliano es el primogénito de Pepe Aguilar, fruto de su fugaz matrimonio con Carmen Treviño. (IG: @emiliano_aguilar.t // @gordoelpugarguilar)

De esta manera, el rapero reiteró que lanzó indirectas en contra de su padre por las declaraciones que hizo respecto a su madre. Y es que la acusó de ‘vaciar su casa’ cuando se separaron.

Emiliano Aguilar aclara el origen de su distanciamiento de Pepe Aguilar

Meses antes de que surgiera este conflicto mediático entre padre e hijo, se especulaba que estaban distanciados.

Ahora, el rapero confirmó que no se hablaban; sin embargo, no reveló el motivo.

Pepe Aguilar junto a sus hijos Emiliano, Leonardo y Ángela. (Captura YT: Pepe Aguilar)

“No tuvo nada que ver con nadie ajeno a la familia, era entre mi papá y yo (...) mi papá también sabe por qué no nos hablamos, que no diga que nada más yo”, declaró en entrevista con Javier Ceriani.

¿Emiliano Aguilar se sintió rechazado cuando vivió con Pepe Aguilar? Esto dijo

En esa misma charla, Javier Ceriani cuestionó al rapero sobre cómo era su relación con Pepe Aguilar, su madrastra y hermanastros antes del escándalo y de su distanciamiento.

Tras su separación de Carmen Treviño, Pepe Aguilar se casó con Aneliz Álvarez y tuvieron tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

Él reveló que se llevaba bien con Ángela Aguilar, incluso la apoyó cuando su padre rechazó su noviazgo con Gussy Lau.

Eso no fue todo, Ceriani también compartió el testimonio que le dio un ex elemento del equipo de seguridad de Pepe Aguilar respecto a cómo la familia trataba a Emiliano cuando convivían.

“Yo entrevisté a un ex empleado de seguridad del rancho de tu papá y me confesó que toda la servidumbre del rancho decía: ‘El pobre muchacho cómo lo tratan, cómo lo hacen a un lado’”, comentó.

(Infobae México)

Emiliano respondió: “Si alguien del equipo de mi papá te lo dijo es porque sí me conoce, saben cómo está todo el show. Mi papá no es una mala persona (...) todo lo que dice el de seguridad en un cierto (nivel) pues sí”, dijo.

De esta manera, el rapero dejó entrever que su experiencia con su familia paterna no fue del todo buena.

Por último, mencionó que nunca tuvo una relación familiar con su madrastra y esposa de su papá, Aneliz Álvarez. Incluso, confesó que quedó desconcertado cuando vio que ella reposteó una foto en donde fue comparado con El Gordo Aguilar.

“Yo con ella… nunca tuvimos un acercamiento, así que se pueda decir: ‘no, aquí andamos y todo eso’, no, porque, al final de cuentas, yo tengo a mi mamá”, dijo.