Emiliano Aguilar asegura que fue el único que apoyó la relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau pese a la diferencia de edad

El rapero habló sobre el supuesto romance de su hermana con Josh Ball y su matrimonio con Christian Nodal

Por Adriana Castillo

Emiliano Aguilar es primogénito de
Emiliano Aguilar es primogénito de Pepe Aguilar, fruto de su matrimonio con Carmen Treviño. (IG: @angela_aguilar_ // @emiliano_aguilar.t)

Emiliano Aguilar habló por primera vez sobre cómo se transformó su relación familiar con Ángela Aguilar en los últimos años y recordó cómo se sintió cuando en enteró de la boda de su hermana con Christian Nodal a través de redes sociales.

“Al principio, la relación con mi hermana sí estaba chida; no hablaba con nadie más, pero con mi hermana sí hablaba. Pasaron unas cosas que no quiero decir y ya no”, contó en entrevista con Javier Ceriani.

El romance de Ángela Aguilar
El romance de Ángela Aguilar y Gussy Lau se hizo público cuando se filtraron estas fotografías. (Foto: Twitter)

El rapero no reveló qué fracturó su relación con su hermana, pero aseguró que antes de eso él la apoyó cuando se desató un escándalo por su romance con Gussy Lau.

“Cuando pasó todo eso, cuando tenía su ex, hace mucho, un productor que es buena onda, el que le escribe todas las canciones a Christian Nodal; cuando pasó todo ese rollo, yo la defendía de todos”, dijo.

(Facebook Pepe Aguilar)
(Facebook Pepe Aguilar)

Y es que según Emiliano, su padre Pepe Aguilar no estaba de acuerdo con la relación amorosa de su hija con un hombre 15 años mayor.

“Que no se le olvide que yo fui el único que estaba ahí cuando todos no la trataban bien por todo eso. Yo la trataba bien porque sabía que este vato no es mala persona, lo conozco; se puede decir la diferencia de edades, pero no es mala persona”, declaró.

El rapero no compartió más información al respecto, pero sí habló de los otros romances públicos de su famosa hermana menor.

La cantante no ha confirmado
La cantante no ha confirmado su romance con el jugador de fútbol americano. (Instagram @angela_aguilar_/@joshball79)

Emiliano Aguilar habla del romance de Josh Ball, ex novio de Ángela Aguilar

El primogénito de Pepe Aguilar aprovechó su charla con Javier Ceriani para aclarar una indirecta que lanzó en redes sociales respecto al supuesto exnovio deportista de su hermana.

“El vato tiene récord de hacer eso, nunca dije que eso pasara entre ellos; tiene récord de ser violento con las mujeres”, comentó.

El cantante no mencionó más al respecto. Cabe mencionar que hasta el momento Ángela Aguilar no ha confirmado esta relación; sin embargo, se especula que ocurrió antes de que comenzara su romance con Nodal.

Boda de Ángela Aguilar y
Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal Capturas: IG@pepeaguilar_oficial

Emiliano Aguilar lamenta que Ángela Aguilar no lo invitó a su boda con Nodal

El último tema que el rapero abordó sobre la vida amorosa de su hermana fue su romance con Christian Nodal; no solo confirmó que se enteró de la boda a través de redes sociales, también lamentó que no lo invitó.

“Yo no hablo con ellos, no sabía nada. No hubiera ido, pero la neta se me hubiera hecho un súper buen gesto que me hubiera dicho: ‘Oye, sabes qué, me voy a casar’, a lo mejor no hubiera ido, pero hubiera dicho: ‘felicitaciones, les deseo lo mejor’”, dijo.

