Emiliano Aguilar confiesa que se sintió triste porque su familia lo comparó con un perro y señala a Leonardo como responsable

La fotografía se publicó en la cuenta de Instagram oficial de 'El Gordo', nombre de la mascota de Pepe Aguilar. (IG)

Emiliano Aguilar señaló a su hermano Leonardo como el presunto responsable de compartir la fotografía viral donde fue comparado con un perro y confesó que se sintió triste cuando la vio por primera vez.

El rapero concedió una entrevista para Javier Ceriani, donde habló sobre el impacto que tuvo dicha fotografía tanto en su relación con su familia paterna como en redes sociales.

“Me dio tristeza. Una cosa es que yo empiece a decir cosas porque hablaron mal de mi mamá y otra es que pongan una foto de un perro y que toda la familia me empiece a atacar. El ped* aquí nada más era con mi papá porque habló mal de mi mamá, yo nada más quiero defenderla”, declaró.

Emiliano Aguilar respondió el ataque con una fotografía de su familia paterna editada con el rostro del mismo perro, el cual es mascota de Pepe Aguilar. (Instagram)

Eso no fue todo, también señaló a Leonardo Aguilar como el presunto responsable de hacer y publicar la fotografía, ya que conoce su sentido del humor.

“Mi relación con mi hermano no existe. Ese vato nunca le dije nada y de repente mete su cuchara (...) él fue el que subió la foto del perro, yo sé que sí, conozco su humor est*pido cuando puso puro 3.1416 (fórmula de Phi)″, comentó.

Y lamentó que su madrastra, Aneliz Álvarez, reposteó la fotografía en sus historias de Instagram.

El Gordo ofreció una disculpa tras el escándalo que se desató. (Foto: Instagram)

“Yo con ella nunca tuvimos un acercamiento, porque al final de cuentas yo tengo a mi mamá. Pero cuando reposteó la foto dije ‘Qué onda’”, dijo.

Emiliano Aguilar asegura que nunca le prohibió a Pepe Aguilar conocer a su hija

En esa misma charla, el rapero explicó por qué no ha llevado a su hija Ángela Aguilar -la menor comparte el nombre con su famosa tía- a conocer a su abuelo Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar junto a su hija Ángela Aguilar. (IG: @emiliano_aguilar.t)

“Yo no voy a llevar a mi hija a un lugar en donde no quieran, si él quiere venir a ver a mi hija, que venga. Yo no se la voy a llevar, ya van 3 años y medio; si la quieres venir a ver, ven a verla”, dijo.

Y aseguró que Pepe Aguilar ha tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones, no solo porque tanto él como la menor viven en Estados Unidos, también porque el patriarca de la dinastía Aguilar ha visitado lugares cercanos.

Emiliano no comentó nada más al respecto, pero sí habló sobre la relación que tiene con su hija de 3 años tras su separación de su madre.

“No creo (ser buen padre), puedo ser mejor. Esta vida de artista vale madr*, quisiera estar con mi hija, ahorita no puedo, está en San Diego y yo en Guadalajara. Me estoy perdiendo de que ya está empezando a hablar y todo ese rollo, es triste”, dijo.

Finalmente, lanzó una pedrada a Christian Nodal por los problemas que enfrenta con Cazzu respecto a la custodia de su hija en común: Inti.

“Esto es lo más triste de todo, los únicos que sufren aquí son los niños. Llega una cierta edad en donde los niños ya empiezan a ver ciertas cosas”, dijo.