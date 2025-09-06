Carmen Treviño tuvo cáncer de tiroides, revela Emiliano Aguilar: “Dice que ya no canta como antes”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Emiliano Aguilar reveló que próximamente lanzará una canción con su madre, Carmen Treviño. El rapero no profundizó en detalles, pero aseguró que su progenitora cantante ‘increíble’ aunque ella misma no lo crea.

“Mi mamá es super trabajadora, pero también tiene sus problemas. Mucha gente no sabe esto, viene una canción con mi mamá próximamente, canta super increíble”, declaró ¿en entrevista con Javier Ceriani.

De acuerdo con la información que compartió el integrante de la dinastía Aguilar, su madre perdió la confianza en su voz luego de que se sometió a una operación en la garganta tras ser diagnosticada con cáncer de tiroides.

“Le dio cáncer de tiroides, entonces le tuvieron que abrir toda la garganta; dice que ya no canta tan bien como antes, pero para mí canta increíble todavía”, contó.

Emiliano Aguilar no compartió más información sobre su madre, por lo que se desconoce cuál es su estado de salud actual.

Cabe recordar que Carmen Treviño incursionó en la industria musical en la década de los años 80 con baladas y regional mexicano, las cuales perduran en plataformas de audio como Spotify.

Fue en aquel entonces cuando Carmen Treviño conoció a Pepe Aguilar y comenzaron una relación amorosa; se casaron, pero su matrimonio no habría durado más de tres años. Durante el tiempo que pasaron juntos, tuvieron a Emiliano Aguilar.

Más de 30 años después de su separación, Pepe Aguilar señaló a Carmen Treviño de abandonarlo cuando Emiliano tenía un año de edad y de ‘dejar su casa vacía’.

“Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse. Yo traté de buscarlo inmediatamente, pero aparte tuve que comenzar desde cero porque se llevó muebles y coche, no en la calle, me dejó en la casa vacía”, contó el patriarca en entrevista para Pati Chapoy.

De hecho, es por esa declaración que comenzó una batalla mediática entre padre e hijo.

“Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando es porque hablaste mal de mi mamá, o sea, cómo vas a decir que se llevó todas las cosas en el carro, cómo vas a decir que te dejaron sin nada desde la Ciudad de México hasta Tijuana, que te vaciaron la casa”, contó Emiliano en su cuenta de TikTok.

Tras lo sucedido, Carmen Treviño respaldó a su hijo con un contundente mensaje.

“Te amo mi Emy. Ya llegó el momento en que no hay que callar… No se vale, juntos lo sufrimos, tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Mi apoyo incondicional siempre. No más mentiras. Gracias mi soldado”, escribió en la publicación de su hijo.