Emiliano Aguilar manda contundente mensaje a Pepe Aguilar: “Todo esto es porque hablaste mal de mi mamá” |Video

Emiliano Aguilar desató controversia en redes sociales tras lanzar unas preguntas que varios internautas interpretaron como indirectas para Pepe Aguilar y Ángela Aguilar.

Debido al escándalo que se desencadenó y las dudas que surgieron al respecto, el rapero reapareció en su cuenta de TikTok para aclarar, de una vez por todas, el trasfondo de sus videos virales.

“Voy a ser sincero, yo no vengo a mentir. Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando es porque hablaste mal de mi mamá, o sea, cómo vas a decir que se llevó todas las cosas en el carro, cómo vas a decir que te dejaron sin nada desde la Ciudad de México hasta Tijuana, que te vaciaron la casa”, dijo.

El cantante confesó que sus presuntas indirectas contra su familia son derivadas de las declaraciones que su padre lanzó en contra de su madre. TikTok: @emilianoaguilaroficial

De esta manera, Emiliano Aguilar confirmó que sus preguntas retóricas son indirectas para Pepe Aguilar por decir que su madre (Carmen Treviño) ‘lo dejó en la calle’ cuando se separaron.

“Todo lo que estoy haciendo ahorita es por eso, porque no voy a dejar que nadie le falte el respeto a mi mamá”, continuó el rapero.

Emiliano tachó de innecesarias las declaraciones que su padre hizo sobre su madre a casi 30 años de su divorcio; aseguró que no tenía la intención de exhibir temas privados de su familia, pero decidió hacerlo luego de que su padre ‘le faltó el respeto’ a su mamá.

El hermano de Ángela realizó una polémica publicación en sus redes sociales. Crédito: Instagram

“Yo dije: ‘Jamás voy a hablar de mi papá porque él nunca me ha faltado el respeto a mí’ hasta que hizo esa entrevista hablando mal de mi mamá”, dijo.

El rapero también enfrentó las críticas que ha recibido por ‘colgarse’ de su hermana Ángela Aguilar y reveló que esta situación también destapó deslealtades.

“No me estoy colgando de esto (...) Hay personas que yo pensé que estaban conmigo y luego se ponen a hacer entrevistas diciendo que mi papá siempre estuvo ahí, la verdad no son las cosas así”, mencionó.

El rapero cuestionó a sus seguidores. Crédito: TikTok/@emilianoaguilaroficial

Por último, reveló que tuvo problemas para poder avanzar en su carrera musical.

“No puedo sacar música ahorita, no me dejan. Ahorita, gracias a Dios, me junté con las personas correctas y ya vamos a sacar música”, dijo.

El cantante no señaló a nadie como presunto responsable de obstaculizar su carrera; no obstante, en los últimos años artistas como Gussy Lau -ex novio de Ángela Aguilar- y Janeth Valenzuela han acusado a Pepe Aguilar de ‘congelar’ sus carreras.