México

Emiliano Aguilar manda contundente mensaje a Pepe Aguilar: “Todo esto es porque hablaste mal de mi mamá” |Video

El cantante confirmó que sus últimos videos son indirectas para su papá y hermanos

Por Adriana Castillo

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Emiliano Aguilar desató controversia en redes sociales tras lanzar unas preguntas que varios internautas interpretaron como indirectas para Pepe Aguilar y Ángela Aguilar.

Debido al escándalo que se desencadenó y las dudas que surgieron al respecto, el rapero reapareció en su cuenta de TikTok para aclarar, de una vez por todas, el trasfondo de sus videos virales.

“Voy a ser sincero, yo no vengo a mentir. Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando es porque hablaste mal de mi mamá, o sea, cómo vas a decir que se llevó todas las cosas en el carro, cómo vas a decir que te dejaron sin nada desde la Ciudad de México hasta Tijuana, que te vaciaron la casa”, dijo.

El cantante confesó que sus presuntas indirectas contra su familia son derivadas de las declaraciones que su padre lanzó en contra de su madre. TikTok: @emilianoaguilaroficial

De esta manera, Emiliano Aguilar confirmó que sus preguntas retóricas son indirectas para Pepe Aguilar por decir que su madre (Carmen Treviño) ‘lo dejó en la calle’ cuando se separaron.

“Todo lo que estoy haciendo ahorita es por eso, porque no voy a dejar que nadie le falte el respeto a mi mamá”, continuó el rapero.

Emiliano tachó de innecesarias las declaraciones que su padre hizo sobre su madre a casi 30 años de su divorcio; aseguró que no tenía la intención de exhibir temas privados de su familia, pero decidió hacerlo luego de que su padre ‘le faltó el respeto’ a su mamá.

El hermano de Ángela realizó una polémica publicación en sus redes sociales. Crédito: Instagram

“Yo dije: ‘Jamás voy a hablar de mi papá porque él nunca me ha faltado el respeto a mí’ hasta que hizo esa entrevista hablando mal de mi mamá”, dijo.

El rapero también enfrentó las críticas que ha recibido por ‘colgarse’ de su hermana Ángela Aguilar y reveló que esta situación también destapó deslealtades.

“No me estoy colgando de esto (...) Hay personas que yo pensé que estaban conmigo y luego se ponen a hacer entrevistas diciendo que mi papá siempre estuvo ahí, la verdad no son las cosas así”, mencionó.

El rapero cuestionó a sus seguidores. Crédito: TikTok/@emilianoaguilaroficial

Por último, reveló que tuvo problemas para poder avanzar en su carrera musical.

No puedo sacar música ahorita, no me dejan. Ahorita, gracias a Dios, me junté con las personas correctas y ya vamos a sacar música”, dijo.

El cantante no señaló a nadie como presunto responsable de obstaculizar su carrera; no obstante, en los últimos años artistas como Gussy Lau -ex novio de Ángela Aguilar- y Janeth Valenzuela han acusado a Pepe Aguilar de ‘congelar’ sus carreras.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarPepe AguilarÁngela AguilarCarmen TreviñoJosh BallChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

La conferencia de hoy 28 de agosto | Lo ocurrido en la sesión parlamentaria del Senado muestra como es el PRIAN, fue una escena autoritaria: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de hoy 28

Revelan las vitaminas secretas para borrar arrugas y rejuvenecer la piel al instante

Descubre cuáles son las ingredientes necesarios que debes sumar a tu día a día

Revelan las vitaminas secretas para

México suspende importación temporal de calzado terminado para proteger industria nacional y generar empleos

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que disminuirá el contrabando y mejorará la competitividad de la industria

México suspende importación temporal de

Guerrero y UPOEG van contra la violencia: reiteran vigilancia tras masacre de 13 policías comunales en Ayutla

El acuerdo prevé cumplir con la demanda de justicia de los 85 pueblos originarios de la Costa Chica que se alzaron en armas para pedir justicia por las fuerzas del orden asesinadas

Guerrero y UPOEG van contra

Familia es atacada en su vehículo por presunto conductor ebrio en Ecatepec | Video

Las imágenes revelan los gritos desesperados de los ocupantes mientras eran agredidos en plena vía pública

Familia es atacada en su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cantará “El Mamado”, FGR declara

Cantará “El Mamado”, FGR declara al segundo al mando de “La Barredora” como testigo colaborador

Denuncian que ‘gaseras clandestinas’ ponen en riesgo a la población de Ecatepec

Fosas, reventa de tumbas y el sicario del CJNG: la historia enterrada del panteón de San Sebastianito

‘El Vicentillo’ ya habría visitado a ‘El Mayo’ Zambada en prisión, según Anabel Hernández

El Mayo Zambada podría haber sido engañado para declararse culpable, afirma Jesús Esquivel

ENTRETENIMIENTO

Omar Chaparro rompe el silencio

Omar Chaparro rompe el silencio tras ser acusado por su esposa de infidelidad: “Me armé de valor” | VIDEO

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 28 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

Dalilah Polanco NO se va de La Casa de los Famosos México: esto le dijo al público tras vivir una crisis emocional

“Es mentira”: Mayela Laguna revienta a Gustavo Adolfo Infante tras mostrar pruebas de que no engañó a su esposa con ella

Demián Bichir, Lisset y Kate del Castillo: la historia del triángulo amoroso contada por su mayor víctima

DEPORTES

Rodrigo Huescas manda mensaje a

Rodrigo Huescas manda mensaje a futbolistas mexicanos tras clasificar a Champions League: “no duden en venir a Europa”

Así se disculpó Andrés Vaca tras mala pronunciación del gol de Allan Saint-Maximin con América

Julio César Chávez niega que su hijo Junior sea un delincuente de algún cártel: “Se tiene que comprobar”

Esta es la figura de Chivas que pudo haber fichado con Cruz Azul luego del traspaso caído de Gonzalo Piovi

Gilberto Mora triplica su valor en el mercado y ahora esto es lo que cuesta la “joya mexicana”