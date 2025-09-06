México

Acusan en EEUU por narcoterrorismo a “El Músico”, uno de los líderes de los Beltrán Leyva

La acusación también incluye cargos por posesión de drogas y de armas de fuego

Por Ale Huitron

En la más alta esfera
En la más alta esfera de los Beltrán Leyva hay al menos tres narcotraficantes. (OFAC)

Óscar Manuel Gastelum Iribe, conocido como “El Músico” y uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva, fue acusado en la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, Estados Unidos, por los cargos de narcoterrorismo, posesión de drogas y armas de fuego.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, Gastelum Iribe, de 50 años de edad, fue acusado por terrorismo al participar en “narcoterrorismo”, así como por proporcionar apoyo material y recursos al Cártel de Sinaloa, esto luego de que la administración de Donald Trump la designara como una Organización Terrorista Extranjera en febrero pasado.

“El Músico” también es señalado por haber supervisado la importación de grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas a los Estados Unidos a nombre de los Beltrán Leyva, facción del Cártel de Sinaloa, mediante el uso de vehículos, camiones, vagones de tren y otros transportes.

Además, los cargos alegan que Gastelum Iribe intentó proteger las actividades ilícitas del cártel atacando rivales, militares y fuerzas del orden. Asimismo, es señalado por el asesinato de un policía mexicano y de dos personas más.

(Foto: OFAC)
(Foto: OFAC)

De acuerdo con el documento, “El Músico” se desempeñó como uno de los líderes de los Beltrán Leyva después de que sus fundadores fueran arrestados o asesinados.

Una vez al frente de la organización, junto con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Pedro Izunza Coronel, alias “Pichón”, Gastelum Iribe continuó con el transporte de drogas hacia los Estados Unidos, incluyendo el área de Chicago.

Además, es señalado por haber armado a los miembros del cártel con ametralladoras, armas de fuego semiautomáticas, lanzagranadas propulsadas por cohetes y artefactos explosivos, sobornar a funcionarios públicos y a las fuerzas del orden, así como por participar en numerosos secuestros y asaltos.

'El Músico' es el principal
'El Músico' es el principal líder de los Beltrán Leyva. (OFAC)

“Oscar Manuel Gastélum Iribe y su facción convirtieron la violencia de los cárteles en una campaña de terror, dirigida contra policías, militares y civiles por igual.

La DEA sigue implacable en la persecución de estos narcoterroristas, y no retrocederemos hasta que el Cártel de Sinaloa, y todas las organizaciones similares, sean desmanteladas, sus líderes llevados ante la justicia y las familias estadounidenses protegidas”, declaró el administrador de la DEA, Terry Cole.

La acusación señala que “El Músico” enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable por los tres cargos en su contra. Hasta el momento, Gastelum Iribe no se encuentra detenido, pero cuenta con una orden de arresto en su contra.

