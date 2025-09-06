Así luce hoy Elsa Aguirre tras reaparecer con tubo de oxígeno a los 94 años, pero manteniendo su legendaria belleza

(Foto: Twitter / @depelicula)

A los 94 años, Elsa Aguirre, una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, reapareció en redes sociales y sorprendió a sus seguidores al mostrarse usando oxígeno.

En una serie de videos recientes, la actriz compartió reflexiones sobre su vida y carrera, además de anunciar la próxima publicación de un libro autobiográfico en el que relatará sus experiencias personales y profesionales.

¿Cómo luce actualmente Elsa Aguirre?

Durante su mensaje, Aguirre se mostró animada por la oportunidad de comunicarse nuevamente con el público. Desde su residencia en Cuernavaca, donde ha vivido más de cuatro décadas, la actriz expresó su deseo de compartir las vivencias que han marcado su trayectoria.

En las imágenes, se la vio acompañada de un tubo de oxígeno, elemento que no restó calidez a su comunicación ni a los agradecimientos dirigidos a quienes la han acompañado a lo largo de los años.

(Tiktok)

Elsa revela cómo es que luce tan joven a su edad

En su intervención, la actriz abordó aspectos íntimos de su vida, como la soledad y la independencia que la han caracterizado.

“Siempre estuve sola en la vida. Yo no le pedía consejos a mis padres (...) en esta carrera que llevo más de 60 años”, afirmó Aguirre.

Asimismo, la aclamada actriz también destacó la importancia de ser disciplinada. En este sentido remarcó que el yoga y la espiritualidad la han apoyado en llevar una vida equilibrada.

@elsayalmarosa Mensaje de la diva y leyenda viviente ELSA AGUIRRE mandado un mensaje a la prensa y redes sociales ♬ original sound - fans de elsa aguirre

“Yo no le pedía consejos ni a mis padres ni ahora tampoco en este camino que llevo más de casi sesenta años de la disciplina, del yoga, con los maestros, con mi maestro, sobre todo, que fue el que me inspiró al cambio de mi vida”, sentenció.

Aguirre recordó que para poder sentirse bien, primero tuvo que atravesar grandes obstáculos.

“Yo ya no me sentía bien, ya estaba tomando (...) Quería encontrar una posibilidad de cambio”, sentenció y agregó:

“Se necesita la experiencia, se necesita la disciplina, se necesita el trabajo con nosotros mismos de cambiar“.