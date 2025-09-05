Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

(FB: GERUM Ambulancias, Rescate y Salvamento Culiacán A.C.)

A partir de este 4 de septiembre, integrantes de Gerum Culiacán A.C usarán chalecos antibalas en todos los llamados de emergencia que atiendan durante la noche. Así anunciaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Asimismo, el director general, Cesar Vega, aseguró que el aumento de violencia en la entidad, ha puesto en riesgo a los voluntarios que prestan sus servicios, por lo que piden compresión ante las nuevas medidas adoptadas.

“Esta mediad ha sido tomada en respuesta al creciente y preocupante nivel de violencia que ha comenzado a afectar directamente al personal de emergencias en el ejercicio de sus funciones”, se lee en el comunicado.

(FB: GERUM Ambulancias, Rescate y Salvamento Culiacán A.C)

Por otra parte, se advirtió a la población en general que los chalecos antibalas que portarán sus integrantes contaran con sus distintivos oficiales, por lo que cualquiera que no los lleve, no es ni será reconocido como parte de su equipo.

Para distinguirles fácilmente, indicaron que sus chalecos son de color rojo e indican la función del portador, es decir, “Bombero” o “Paramédico”.

Tras los hechos, Infobae México consultó al gobierno estatal sobre lo informado en el comunicado, pero mencionaron desconocen la veracidad del mismo.

¿Qué está pasando en Sinaloa?

La noticia se da tras los hechos violentos en hospitales de la ciudad durante el fin de semana pasado, cuando sujetos ingresaron a hospitales de la colonia Centro, en donde se disputan el control las células delictivas de La Mayiza y Los Chapitos, ambas del Cártel de Sinaloa.

El primero de los ataques tuvo lugar el 29 de agosto, cuando sujetos armados dispararon contra el área de emergencias del Hospital Civil de Culiacán, donde asesinaron a personas que esperaban noticias de sus familiares. El ataque dejó un saldo de tres muertos y tres heridos.

Al día siguiente, en un hospital privado cerca de las 14:00 horas, sujetos armados ingresaron a la clínica y asesinaron a un joven que estaba siendo atendido por heridas de bala.

Minutos después, se dio aviso del asesinato de un joven de 21 años, que también había sido hospitalizado previamente. El ataque fue hecho por sujetos vestidos como doctores en el Hospital General de Culiacán.

Ante los recientes acontecimientos, la vocera de la Secretaría de Seguridad estatal, Verónica Hernández Valenzuela, informó que los hechos ocurridos el 29 de agosto tuvieron lugar debido a que no había agentes de seguridad, pero fue porque que las unidades se encontraban realizando rondines preventivos.

Además, informó que entre el 25 y el 31 de agosto se detuvieron a al menos 34 personas que actualmente se encuentran en vinculación a proceso. Finalmente añadió que en los mismo días se incautaron cinco inmuebles, en los que se encontraron sustancias ilícitas, como parte de dos operativos que se mantienen activos en el estado.