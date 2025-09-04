Tiroteos en Culiacán: siete colonias bajo fuego, vecinos en vilo y la sombra de los cárteles

Tiroteos en el norte de Culiacán generan alarma entre vecinos y movilizan a las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tiroteos al norte del país son una situación que afecta a múltiples familias de manera constante debido al enfrentamiento entre cárteles, los cuales se disputan el control del territorio.

Aunque el nivel de inseguridad en la región no se debe a una situación en particular, sí se enmarca en un contexto reciente originado en 2016, cuando Ismael “El Mayo” Zambada, fue presuntamente entregado por Joaquín Guzmán López, a las autoridades.

A pesar de que en una carta el narcotraficante llamó a no tomar la violencia debido a que “ese camino se ha recorrido en múltiples ocasiones y todos pierden”, el enfrentamiento entre Los Chapitos y Los Mayitos continúa aún cuando el Cártel de Sinaloa sufrió múltiples golpes por parte de las autoridades federales.

Detalles de los hechos ocurridos en la madrugada

Siete colonias de Culiacán afectadas por ráfagas de armas largas y cortas durante la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, se reportaron fuertes detonaciones de armas largas y cortas, las cuales, según información de fuentes locales, entre ellas Línea Directa, ocurrieron durante la madrugada de este jueves en al menos siete colonias del sector norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Los vecinos alertaron a las autoridades y compartieron en redes sociales la presencia de ráfagas que se extendieron desde las 04:30 horas y continuaron durante aproximadamente una hora.

De acuerdo con versiones recogidas por los habitantes y por redes de monitoreo local, las colonias afectadas incluyen Villa de los Cedros, Bacurimi, Culiacancito, Stanza Cantabria, Portalegre, La Conquista y Prados.

Según testimonios recogidos por la misma fuente, la intensidad de las detonaciones fue tal que alteraron la tranquilidad de la zona norte de Culiacán este 4 de septiembre.

Enfrentamientos entre cárteles mantienen la inseguridad en la región pese a operativos policiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas de emergencia al 911 movilizaron a las corporaciones policiales, aunque hasta el momento las autoridades estatales y municipales no han confirmado el origen de los disparos ni han emitido un posicionamiento oficial sobre posibles enfrentamientos entre grupos armados. Tampoco se ha informado acerca de personas heridas o fallecidas como resultado de los hechos.

Vecinos de Culiacán permanecen a la expectativa de más información mientras el operativo policial mantiene dispositivos de patrullaje. “Despertamos con el estruendo de disparos en varios sectores”, relataron residentes del sector norte en mensajes difundidos la mañana de este jueves 4 de septiembre.

De acuerdo con los reportes ciudadanos y como reconstruyó esta redacción, la situación generó alarma entre los habitantes y motivó el despliegue de las autoridades. Hasta el momento no se ha precisado aún el motivo exacto de las detonaciones ni han confirmado la existencia de lesionados.

Se espera que en las próximas horas las instancias competentes ofrezcan un balance oficial y determinen el impacto real de las balaceras en las colonias mencionadas.