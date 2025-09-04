México

Tiroteos en Culiacán: siete colonias bajo fuego, vecinos en vilo y la sombra de los cárteles

Residentes del sector norte alertaron sobre detonaciones que alteraron la tranquilidad local; corporaciones policiales ya patrullan la zona y se espera información oficial

Por Fabián Sosa

Guardar
Tiroteos en el norte de
Tiroteos en el norte de Culiacán generan alarma entre vecinos y movilizan a las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tiroteos al norte del país son una situación que afecta a múltiples familias de manera constante debido al enfrentamiento entre cárteles, los cuales se disputan el control del territorio.

Aunque el nivel de inseguridad en la región no se debe a una situación en particular, sí se enmarca en un contexto reciente originado en 2016, cuando Ismael “El Mayo” Zambada, fue presuntamente entregado por Joaquín Guzmán López, a las autoridades.

A pesar de que en una carta el narcotraficante llamó a no tomar la violencia debido a que “ese camino se ha recorrido en múltiples ocasiones y todos pierden”, el enfrentamiento entre Los Chapitos y Los Mayitos continúa aún cuando el Cártel de Sinaloa sufrió múltiples golpes por parte de las autoridades federales.

Detalles de los hechos ocurridos en la madrugada

Siete colonias de Culiacán afectadas
Siete colonias de Culiacán afectadas por ráfagas de armas largas y cortas durante la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, se reportaron fuertes detonaciones de armas largas y cortas, las cuales, según información de fuentes locales, entre ellas Línea Directa, ocurrieron durante la madrugada de este jueves en al menos siete colonias del sector norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Los vecinos alertaron a las autoridades y compartieron en redes sociales la presencia de ráfagas que se extendieron desde las 04:30 horas y continuaron durante aproximadamente una hora.

De acuerdo con versiones recogidas por los habitantes y por redes de monitoreo local, las colonias afectadas incluyen Villa de los Cedros, Bacurimi, Culiacancito, Stanza Cantabria, Portalegre, La Conquista y Prados.

Según testimonios recogidos por la misma fuente, la intensidad de las detonaciones fue tal que alteraron la tranquilidad de la zona norte de Culiacán este 4 de septiembre.

Enfrentamientos entre cárteles mantienen la
Enfrentamientos entre cárteles mantienen la inseguridad en la región pese a operativos policiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas de emergencia al 911 movilizaron a las corporaciones policiales, aunque hasta el momento las autoridades estatales y municipales no han confirmado el origen de los disparos ni han emitido un posicionamiento oficial sobre posibles enfrentamientos entre grupos armados. Tampoco se ha informado acerca de personas heridas o fallecidas como resultado de los hechos.

Vecinos de Culiacán permanecen a la expectativa de más información mientras el operativo policial mantiene dispositivos de patrullaje. “Despertamos con el estruendo de disparos en varios sectores”, relataron residentes del sector norte en mensajes difundidos la mañana de este jueves 4 de septiembre.

De acuerdo con los reportes ciudadanos y como reconstruyó esta redacción, la situación generó alarma entre los habitantes y motivó el despliegue de las autoridades. Hasta el momento no se ha precisado aún el motivo exacto de las detonaciones ni han confirmado la existencia de lesionados.

Se espera que en las próximas horas las instancias competentes ofrezcan un balance oficial y determinen el impacto real de las balaceras en las colonias mencionadas.

Temas Relacionados

TiroteoCuliacánSeguridadSinaloaCártel de SinaloaEl MayoJoaquín GuzmánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar una ensalada de nopales, una receta fácil con ingredientes naturales

Cocina una ensalada tradicional llena de vitaminas y antioxidantes que te ayudarán a tener una mejor salud digestiva

Cómo preparar una ensalada de

“Hacen la pareja perfecta”: Hija de Facundo respalda a Delia tras rumores de infidelidad por llamada en LCDLF

Mila Gómez fue contundente al apoyar a la pareja de su progenitor

“Hacen la pareja perfecta”: Hija

La mañanera de hoy 4 de septiembre | Me da mucho gusto que haya una nueva Corte, no voy a influir en sus decisiones; son autónomos: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 4

Influencer mexicano sufre robo en Colombia mientras visitaba la casa de ‘Betty la Fea’

El incidente quedó narrado en redes sociales, donde Toledo expresó su frustración y relató los hechos

Influencer mexicano sufre robo en

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 4 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

Sigue la transmisión 24/7 de Vix completamente en vivo

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum buscará extradición de capos

Sheinbaum buscará extradición de capos de EEUU a México tras captura de “El Mayo” Zambada: “Hablé del tema con Marco Rubio”

Acusan a sujeto de tráfico de personas en Edomex al estar detenido en Chalco por pornografía infantil

Condenan a dos rumanas por tratar de introducir metanfetamina de París a México

Procesan a dos ex funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora por el desvío de 290 mdp

Sentencian a hombre y mujer que se presentaron como miembros del CJNG para extorsionar en Edomex

ENTRETENIMIENTO

“Hacen la pareja perfecta”: Hija

“Hacen la pareja perfecta”: Hija de Facundo respalda a Delia tras rumores de infidelidad por llamada en LCDLF

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 4 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

Rels B conquista México en la primera de seis noches en el Palacio de los Deportes: así se vivió su intenso concierto

Se inunda el camerino de Shakira en Querétaro tras las intensas lluvias | Video

El día que Giorgio Armani salvó a Salma Hayek de la discriminación de Hollywood en los Premios Oscar: “No querían vestirme”

DEPORTES

TAS falla en contra de

TAS falla en contra de equipos de Expansión MX, pero ascenso y descenso regresaría en 2026

Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca: Las ocasiones en que CR7 enfrentó a México

Querétaro FC rompe el silencio y da su respuesta sobre contratar a Guillermo Ochoa

Pumas vs Tigres: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver en México las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026