Privan de la libertad a agentes federales en Michoacán y militares los rescatan: operativo deja tres detenidos

Los efectivos fueron hallados tras una fuerte movilización por aire y tierra

Por Luis Contreras

Los agentes fueron rescatados sanos
Los agentes fueron rescatados sanos y salvos (X/@SSeguridad_Mich)

Un par de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron privados de su libertad mientras realizaban trabajos de investigación en Michoacán, lo anterior provocó un despliegue por parte del Ejército y la Guardia Nacional que derivo en el rescate de los uniformados.

Luego de realizar operaciones en el municipio de Álvaro Obregón tres sujetos fueron capturados, según informó a través de redes sociales Omar García Harfuch el 4 de septiembre.

"Al continuar con las operaciones en la zona se detuvo a tres personas y se liberó a otra víctima que permanecía privada de la libertad“, compartió el funcionario.

Parte de los operativos en
Parte de los operativos en Álvaro Obregón, Michoacán (SSP Michoacán)

Poco después del anuncio de García Harfuch, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán compartió que los agentes fueron hallados tras una fuerte movilización en la que participaron elementos estatales y federales, además de que los efectivos no cuentan con lesiones.

En las acciones de búsqueda participaron elementos de seguridad estatales, además de guardias nacionales y efectivos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Localizamos sanos y salvos en Álvaro Obregón a los agentes de la @SSPCMexico reportados como desaparecidos, tras una intensa movilización por aire y tierra coordinada con fuerzas estatales y federales", escribió la SSP Michoacán en su cuenta de X.

Parte de la libertad en
Parte de la libertad en el sitio (SSP Michoacán)

El material gráfico compartido por la institución estatal muestra algunos de los vehículos y elementos que participaron en las labores de búsqueda de los agentes.

De igual manera, en la labores de inteligencia que derivaron en la localización de las personas participaron oficiales de la Guardia Civil región Morelia, además de agentes de investigación y policías municipales.

Hasta el momento no han sido compartidos los nombres de las tres personas capturadas en Michoacán tras el hallazgo de los uniformados.

Ataque contra agentes de seguridad deja siete detenidos

Foto: FGE Michoacán
Foto: FGE Michoacán

No es la primera vez que elementos de seguridad son víctimas de hechos violentos. El pasado 26 de agosto sujetos armados atacaron a efectivos que realizaban labores de búsqueda en el municipio de Huaniqueo.

En dicha ocasión los guardias civiles y de efectivos de la FGE investigaban la desaparición de Alberto Floriano Quirós y Noé Floriano. Durante la labores fueron agredidos por personas armadas, lo que derivó en un enfrentamiento y el arresto de siete individuos que llevaban una decena de armas de uso exclusivo de las autoridades.

Para el 3 de septiembre los sujetos capturaos fueron vinculados a proceso y se les determinó la medida de prisión preventiva.

