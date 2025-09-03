México

Emiten alerta por desaparición de la influencer Marian Izaguirre en Michoacán

La creadora de contenido fue vista por última vez cuando se encontraba a bordo de un vehículo en el municipio de Uruapan

Por Ale Huitron

Foto: Instagram / Marian Izaguirre
Foto: Instagram / Marian Izaguirre

La creadora de contenido Marian Izaguirre Pineda fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por lo que se emitió una Alerta Alba para dar con su localización.

De acuerdo con el reporte, la joven de 23 años de edad fue vista por última vez el pasado lunes 01 de septiembre alrededor de las 18:00 horas, cuando se encontraba a bordo de un vehículo color rojo marca Kia Río que circulaba por las calles de Uruapan, Michoacán.

La joven influencer vestía pantalón de mezclilla en color claro, blusa color negro, chamarra beige y botas del mismo color. Como parte de sus accesorios, Marian Izaguirre portaba aretes largos en forma de corazón en color plata de material fantasía.

La ficha de búsqueda señala que como señas particulares la joven tiene un lunar en el hombro del lado derecho y una cicatriz en forma de mancha de color oscuro.

Foto: Alerta Alba Michoacán
Foto: Alerta Alba Michoacán

De acuerdo con la descripción realizada por Alerta Alba de la Fiscalía de Michoacán, Marian Izaguirre tiene una estatura de 1.62 metros, pesa 53 kilogramos, es de complexión mediana, cuenta con cabello lacio teñido y corto, así como ojos grandes y cejas semipobladas.

“Se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito”, detalla la ficha de búsqueda.

Creadora de contenido cuenta con millones de seguidores

Flor Marian Izaguirre Pineda es conocida en redes sociales como Marian Izaguirre, quien se dedica a compartir contenido relacionado con su estilo de vida.

En la plataforma en la que es más activa es TikTok, en la que tiene 3.9 millones de seguidores, y en Instagram tiene 320 mil.

Marian Izaguirre se describe en redes como creadora de contenido y cantante, ya que cuenta con una canción interpretada por ella de nombre Boom Boom que se estrenó en 2023.

Foto: Instagram / Marian Izaguirre
Foto: Instagram / Marian Izaguirre

Entre su contenido, Marian Izaguirre también compartía videos sobre sus entrenamientos físicos, bailes populares y en ocasiones se reunía con amistades para subir materiales graciosos.

La última publicación de la joven se realizó el pasado 29 de agosto, en la que subió un video en el que aparece con el rostro pintado como payaso mientras canta “¿Por qué te vas?“ de Jeanette.

*Información en desarrollo...

