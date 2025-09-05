“Pedí a Segob llamar a nuevos grupos de expertos de la ONU”: Sheinbaum descarta regreso del GIEI al caso Ayotzinapa

La presidenta claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 5 de septiembre. (Presidencia)

Tras la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado jueves, quienes a su salida de dicha reunión se dijeron molestos y plantearon el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a su caso, la mandataria nacional dijo que el nuevo fiscal ha estado trabajando con apoyo en lo que se necesita de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en nuevas líneas y métodos de investigación que no se habían utilizado hasta ahora.

Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, la mandataria dijo que se le presentaron estas nuevas líneas y métodos a los padres de los normalistas en dos ocasiones.

“Lo que se está buscando por parte del fiscal es que se judicialicen estos casos, quiere decir, ya llevarlos directamente ante el juez con suficientes pruebas para que no pueda haber, por parte de un juez, si no hay suficientes pruebas, alguna decisión de no pedir la orden de aprehensión, o que no reconozcan que haya la vinculación”, señaló.

Expuso que el fiscal explicó que para obtener todas las pruebas, después de 11 años, lleva su tiempo, y los padres y las madres estaban de acuerdo en este nuevo método de investigación, aunque querían que siguieran las mismas líneas que venían desde antes, que también se están siguiendo, pero sí habían preguntado que cuándo vendrán las órdenes de aprehensión vinculadas con este esquema.

“El fiscal dio sus razones y la explicación de por qué está llevando un poco de tiempo, entonces ahí, evidentemente desde las madres y padres, dicen por qué no hay más avances si ya llevamos un año en el gobierno, y ahí se dio la explicación”.

Dijo que pensaba que la nueva forma de investigación, más basada en evidencias, llevará a un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes.

Por otro lado, dijo, los padres y madres de los normalistas han insistido en que se incorporen grupos de expertos en la investigación, pero ya no era el GIEI, por los problemas que tuvo en el pasado y que muchos de ellos no están interesados en regresar a la investigación, sin embargo, ella pidió a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, que hablara con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ver si era factible buscar expertos en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo, para que los padres de los normalistas tengan la certeza de que se están haciendo bien las cosas.

“Se está evaluando esta posibilidad y trabajando en coordinación con ellos”, señaló Sheinbaum.