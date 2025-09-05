LOL México 2026: Eugenio Derbez, Adal Ramones, Capi Pérez y Michelle Rodríguez se unen en edición especial del show

Eugenio Derbez, Adal Ramones, Capi Pérez y Michelle Rodríguez se unen para una edición especial de LOL en Prime Video. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

La noche del jueves 4 de septiembre, el primer Amazon Upfront México fue escenario de un anuncio que marcó un momento inédito para la comedia en la televisión digital: Eugenio Derbez reveló en exclusiva la creación de LOL: Buscando Talento, el primer spin-off derivado del popular reality LOL: Last One Laughing México.

El anuncio incluyó una de las sorpresas más celebradas del evento: la presentación en conjunto de Michelle Rodríguez, Adal Ramones y El Capi Pérez como parte de esta nueva faceta del formato, confirmando así una colaboración inédita entre cuatro figuras clave de la comedia nacional.

En el punto culminante de la velada, Derbez tomó el micrófono y, rodeado por la expectativa de los asistentes, invitó a Rodríguez, Ramones y El Capi a subir al escenario. El aplauso fue inmediato.

Cada uno de los comediantes compartió impresiones sobre este “giro” en la franquicia y el reto que representa redefinir la búsqueda del humor mexicano a través de una competencia nacional.

Eugenio Derbez, Adal Ramones, Michelle Rodríguez y El Capi Pérez en el primer Amazon Upfront México. (Cortesía)

Juntos, conformaron un equipo que recorrió diferentes regiones del país en busca de talentos ocultos de la comedia, personas con la mezcla ideal de locura, originalidad y carisma, capaces de destacar en el exigente universo de la Casa LOL.

“Recorrimos algunas ciudades de este país buscando gente que está en los bares, que está en la calle, que está intentando, fuimos de casa en casa, y nos llevamos con unas sorpresas... aunque ni tan sorpresas porque sabemos que este país tiene mucho talento”, dijo Rodríguez.

“Era buscar comediantes con talento, pero sobre todo dispuestos a humillarse por este señor (Eugenio Derbez), como yo lo he hecho muchas veces en varias temporadas”, dijo el Capi. “Encontramos unas joyitas, otros que provocan cringe, de todo”.

El formato de LOL: Buscando Talento partirá del éxito alcanzado por la serie principal, pero añade un elemento itinerante y una nueva dinámica: la búsqueda activa del “gen LOL”. La misión de Rodríguez, Ramones y El Capi, guiados por Derbez, fue identificar a los comediantes emergentes, aquellos que han sabido convertir sus habilidades en propuestas frescas de humor.

“Eran chicos que realmente buscaban, tenían años intentando ser vistos y fueron vistos. Y hubo cuates, personas que tienen muchos años en esto y que no pudieron entrar. Fue una selección muy dura”, aclaró Ramones.

Michelle Rodríguez, Eugenio Derbez, Adal Ramones y El Capi Pérez presentan LOL: Buscando Talento. (Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México)

Los seleccionados tendrán la oportunidad de competir en la reconocida Casa LOL, enfrentándose a los desafíos habituales del programa y a la expectativa de un público cada vez más amplio.

“El concepto está espectacular, les va a encantar. Y los ganadores tuvieron como premio, entre otras cosas, el derecho a participar en la nueva temporada de LOL 8″, confirmó Derbez.

Derbez remarcó el entusiasmo que le provoca esta nueva etapa y la oportunidad de sumar a tres de los comediantes más reconocidos del país. El ambiente que generaron juntos en el escenario fue el preámbulo del espíritu que seguramente transmitirá en el spin-off: competencia, ingenio y colaboración.

La confirmación de esta colaboración se convirtió en uno de los anuncios más emocionantes de Prime Video en México. Además, durante la misma jornada, Derbez aprovechó para anticipar el regreso de LOL: Last One Laughing México, que lanzará su octava temporada con un formato más extremo, ambientado en una “jungla salvaje”.

LOL: Buscando Talento se estrenará en Prime Video en el 2026 y unas semanas después hará su debut la octava temporada en la plataforma.

Un primer Amazon Upfront México cargado de novedades y talento

Más de una veintena de talento nacional estuvo presente en el primer Amazon Upfront México. (Cortesía)

El primer Amazon Upfront celebrado en la Ciudad de México supuso el despliegue de la estrategia de Prime Video para el país y la región. El evento reunió a ejecutivos, productores, artistas y representantes de medios, en un espacio enfocado en revelar estrenos, alianzas y expansiones de contenido, incluyendo deportivos y ficción.

La asistencia de Tomás Tejero, Javiera Balmaceda, Alonso Aguilar y Pato González, junto con una veintena de figuras del entretenimiento, marcó el tono de una noche que apostó por el talento local y las historias hechas en México.

“En Prime Video creemos en ofrecer historias que conecten con todos los públicos, desde producciones locales que reflejan nuestra cultura hasta franquicias globales que marcan tendencias en el mundo. México es hoy uno de los países con el slate más robusto de producciones originales”, dijo Tomás Tejero, Country Manager de Prime Video en México.