México

Ataque armado en Ciudad Juárez, Chihuahua, deja 5 muertos y un herido

Una persona más resultó herida en el ataque, sin embargo, aun no hay detenidos

Por Guadalupe Fuentes

(Foto: Instagram/dspm.ensenada)
Un ataque armado la noche del 4 de septiembre dejó un saldo de cinco personas muertas y una más lesionada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El ataque tuvo lugar en la colonia Revolución Mexicana entre las calles de General Máximo Castillo y General Orestes Pereyra al norte de Ciudad Juárez.

Según los primeros reportes, cuatro hombres armados llegaron a una de las viviendas de la colonia y comenzaron a disparar a todas las personas que se encontraban en el lugar. Posterior a los hechos, vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades, quienes se presume, llevaron un operativo en la localidad al rededor de las 20:21 horas.

Momentos después llegó personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, quienes se hicieron cargo del procesamiento de la escena, en la cual se pudo identificar casquillos de un arma larga y de un arma corta, así como una cartulina con un mensaje que no fue revelado.

De acuerdo a la información obtenida por Infobae México, dentro de la vivienda se identificaron los cuerpos de Sergio H.R., de 40 años de edad; Manuel G. R., de 53 años; Adrián G. M., de 44 años; Luis G. R., de 53 años y Heriberto G. R., de 50 años de edad.

Todas las víctimas presentan lesiones por proyectil de arma de fuego, y sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Medico Forense (Semefo) para realizarles la necropsia de ley.

(Foto: Cuartoscuro)
Por otra parte, se dio a conocer que al interior de la vivienda, se encontraban tres menores de edad y una persona con discapacidad, mismos que resultaron ilesos al ataque, y según informan vecinos entrevistados por Quadratin Chihuahua, después de las agresiones, se registró una fuerte movilización de corporaciones de seguridad municipales, estatales y de la Guardia Nacional.

Actualmente, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, lleva a cabo las indagatorias para el esclarecimiento de estos hechos.

(Cuadratín Chihuahua)
Los hechos se dan apenas días después de que se dio a conocer que en el estado enfrentan problemas para cubrir con elementos todos los municipios; 13 de los 67 municipios enfrentan dificultades en sus cuerpos de seguridad pública municipal, ya sea por la ausencia de armamento oficial o por operar bajo la figura del mando único. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que detalló que estos problemas afectan directamente la capacidad operativa de las fuerzas locales.

