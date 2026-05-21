Constancia Doble Cero: ¿cuántas veces se puede renovar en el Edomex?

Constancia Doble Cero en el Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El gobierno del Estado de México informó que los propietarios de vehículos nuevos emplacados en la entidad pueden tramitar la Constancia Doble Cero, un beneficio que permite exentar temporalmente ciertas obligaciones relacionadas con la verificación vehicular.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta constancia tiene una vigencia de dos años a partir de la fecha de emisión, lo que representa un apoyo para quienes adquieren automóviles recientes con tecnologías menos contaminantes.

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La autoridad estatal destacó que este documento puede obtenerse hasta en tres ocasiones, siempre y cuando el vehículo cumpla con los lineamientos establecidos en el programa ambiental vigente.

Beneficio para vehículos nuevos en Edomex

Constancia Doble Cero en Edomex para vehículos nuevos emplacados en la entidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Constancia Doble Cero está dirigida específicamente a vehículos nuevos emplacados en el Estado de México, como parte de las acciones enfocadas en la reducción de emisiones contaminantes y el mejoramiento de la calidad del aire en la zona metropolitana.

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El programa busca incentivar el uso de unidades con mejor rendimiento ambiental, además de facilitar el cumplimiento de los requisitos vehiculares para los automovilistas mexiquenses.

Entre las ventajas principales se encuentra la posibilidad de evitar verificaciones periódicas durante el tiempo que dure la vigencia del documento, siempre bajo las condiciones marcadas por las autoridades ambientales.

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Renovación y vigencia de la Constancia Doble Cero

Constancia Doble Cero Edomex

La dependencia estatal precisó que la renovación de la Constancia Doble Cero debe realizarse durante el mes de vencimiento, por lo que recomendó a los automovilistas mantenerse atentos a las fechas establecidas para evitar contratiempos o posibles sanciones.

Asimismo, recordó que el trámite forma parte de las estrategias ambientales implementadas en el Valle de México para disminuir los índices de contaminación atmosférica y promover una movilidad más sustentable.

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Las autoridades mexiquenses señalaron que las personas interesadas en tramitar o renovar la Constancia Doble Cero pueden agendar una cita a través del portal oficial de verificación vehicular del Estado de México.

El registro se realiza en el sitio oficial: citaverificacion.edomex.gob.mx

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La Secretaría del Medio Ambiente exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente plataformas oficiales para evitar fraudes o cobros indebidos relacionados con este trámite vehicular.