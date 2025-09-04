Tras ser asesinado a tiros en Tixtla, sepultan a Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero

El cuerpo de Hossein Nabor Guillén fue escoltado por familiares, amigos, diputados y funcionarios estatales desde un funeraria en Chipalcingo | Redes Sociales, José Luis de la Cruz / Agencia EFE

El asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar de Guerrero y exalcalde de Tixtla, derivó en una de las jornadas más emotivas y tensas para la clase política y la sociedad guerrerense. Su funeral, realizado el miércoles 3 de septiembre, congregó a funcionarios estatales, familiares y ciudadanos, quienes entre lágrimas y consignas exigieron justicia por el crimen que conmocionó al estado.

El cortejo fúnebre inició en una funeraria de Chilpancingo, donde acudieron diputados locales, integrantes del gabinete y trabajadores del gobierno estatal. Posteriormente, el féretro, escoltado por la Policía Estatal y la Guardia Nacional (GN), fue trasladado al municipio que gobernó hasta hace poco tiempo.

En su domicilio, familiares, amigos y habitantes lo despidieron antes de recorrer las calles principales rumbo a la Iglesia de la Virgen de la Natividad. Durante la misa, los asistentes manifestaron su indignación y, a la salida del templo, corearon consignas de justicia. El sepelio se llevó a cabo en el panteón central bajo una llovizna y resguardado por un operativo de seguridad.

Nabor Guillén se desempeñó como alcalde de Tixtla en años anteriores a su asesinato | X/@azucenau

Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, calificó el crimen como un “golpe fuerte para el gobierno estatal y para el pueblo de Guerrero”. En entrevista con medios locales, descartó que se vayan a reforzar las medidas de seguridad para otros funcionarios, al asegurar que “los integrantes del gabinete continuarán con sus labores de manera habitual”.

La reconstrucción del crimen contra Nabor Guillén sobre la carretera Tlapa-Chilpancingo

Nabor Guillén fue atacado a balazos la tarde del martes 2 de septiembre de 2025 cuando circulaba en su vehículo sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa. Específicamente, a escasos metros de un módulo de la policía municipal. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), no existían reportes previos de amenazas en su contra.

Ante ello, agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales acudieron al lugar para recolectar pruebas que permitan identificar a los responsables, según últimos reportes extraoficiales.

El asesinato de Nabor Guillén movilizó a fuerzas municipales y personal de la Coordinación de Servicios Periciales del Estado | Imagen Ilustrativa Infobae

El comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Nieto Sánchez, señaló que la delincuencia organizada se aprovecha de zonas con vigilancia insuficiente, aunque evitó pronunciarse directamente sobre el homicidio.

El desaire de Claudia Sheinbaum: ha pedido que lo investigue el Gabinete de Seguridad

En “La Mañanera del Pueblo” del 3 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció al respecto de las investigaciones en torno a la muerte del funcionario guerrerense. Sin embargo, “bateó” dar mayores detalles hasta que el Gabinete de Seguridad lo haga:

“Recuerden que, en estos temas, prefiero yo siempre que informe el Gabinete (de Seguridad). Se presentó en la reunión de seguridad, pero, en estos casos, informan ellos los avances de la investigación y, en fin, todo lo que tiene que ver con esto”, recalcó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Violencia política en Guerrero: el estado “azotado” por narcos locales

El asesinato de Nabor Guillén es el segundo de un subsecretario durante el gobierno de Evelyn Salgado Pineda. En abril de 2024, Benjamín Adame Pereyra, subsecretario de Educación, fue ultimado en su domicilio en Chilpancingo.

Otros alcaldes y exalcaldes, como Salvador Villalva Flores de Copala y Alejandro Arcos Catalán de Chilpancingo, también han sido víctimas de ataques mortales. La entidad enfrenta el acecho de grupos delictivos como Los Ardillos, quienes mantienen presencia en municipios de la región.

Los presuntos señalamiento de su acercamiento con el grupo Los Ardillos viene por las fotografías publicadas de funcionarios como Norma Otilia Hernández | Captura de Pantalla, X / @azucenau

En 2024, Nabor Guillén fue señalado públicamente cuando circuló una fotografía en la que aparecía abrazando a Celso Ortega Jiménez, presunto líder de Los Ardillos. A pesar de la controversia, nunca se abrió una investigación en su contra, así como tampoco contra otros políticos que también fueron exhibidos en imágenes similares.