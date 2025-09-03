México

Sheinbaum evade hablar sobre el asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero

La mandataria solo se limitó a decir que los detalles del crimen serán abordados por el Gabinete de Seguridad en los próximos días

Por Diego Mendoza López

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que ya fue informada del crimen por parte del Gabinete de Seguridad | Redes Sociales, Presidencia de la República

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió no opinar respecto a los cuestionamientos sobre el involucramiento de las fuerzas e instituciones de seguridad federal para esclarecer el asesinato de Hossein Nabor Guillén, quien se desempeñaba como subsecretario de Bienestar en Guerrero y fue ultimado en un tramo vial en el municipio de Tixtla.

Al respecto, la titular del Ejecutivo Federal dio a conocer que ya fue informada de lo hechos, pero será el mismo Gabinete de Seguridad quien resuelva la muerte del funcionario estatal el martes 2 de septiembre de 2025.

“Recuerden que, en estos temas, prefiero yo siempre que informe el Gabinete (de Seguridad). Se presentó en la reunión de seguridad, pero, en estos casos, informan ellos los avances de la investigación y, en fin, todo lo que tiene que ver con esto”, recalcó la presidenta desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

A pesar de la insistencia de los medios de comunicación por conocer más al respecto del crimen, Sheinbaum Pardo fue tajante al decir que dicha dependencia al mando de Omar García Harfuch será quien explique a profundidad lo sucedido.

La muerte de Hossien Nabor
La muerte de Hossien Nabor fue confirmada por autoridades locales de Tixtla, Guerrero | X / @azucenau

El crimen contra Nabor Guillén: en la posible zona de grupos criminales de Guerrero

El subsecretario de Política Social en la Secretaría del Bienestar de Guerrero, Hossein Nabor Guillén, fue asesinado a balazos este martes en Tixtla, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE). El ataque ocurrió en las inmediaciones de la carretera Chilpancingo-Tixtla, en un tramo pasado el mediodía, cuando circulaba por la zona. La FGE informó en sus redes sociales que inició una carpeta por homicidio calificado para esclarecer los hechos.

Imágenes captadas por medios locales muestran presencia policial y peritos acordonando el lugar del crimen. La zona fue intervenida por elementos de investigación ministerial y servicios periciales, quienes levantaron el cuerpo para llevarlo al Servicio Médico Forense.

Sara Salinas Bravo, presidenta municipal de Eduardo Neri, expresó sus condolencias a través de Facebook: “Lamento profundamente el fallecimiento del Lic. Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social...”. Además, lo definió como “una extraordinaria persona y un gran amigo”.

La esquela publicada por la
La esquela publicada por la alcaldesa de Neri, Guerrer| Facebook/Sara Salinas Bravo

Nabor Guillén ya había sido presidente municipal de Tixtla entre los años 2016 y 2018. En 2018, el Tribunal Federal ordenó revisar supuestas irregularidades durante su mandato, ya que el Tribunal local no lo había hecho.

En 2024, participó en la contienda para diputado local por Morena, pero tras perder se reincorporó a la Secretaría del Bienestar como subsecretario

