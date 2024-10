Cronología del caso Alejandro Arcos Catalán, el alcalde mexicano de Chilpancingo que fue decapitado

Alejandro Arcos Catalán fue asesinado en Chilpancingo, a una semana de haber asumido el cargo (Foto: Gobierno de Chilpancingo)

La fotografía de una persona decapitada fue el material gráfico que evidenció el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero. El cruento crimen ha expuesto, una vez más, la violencia ejercida por grupos criminales en el ámbito político del estado.

Chilpancingo de los Bravo es uno de los 85 municipios que conforman Guerrero, entidad que se ubica en la región suroeste de México, en la costa del Pacífico. Actualmente el estado es gobernado por Evelyn Salgado Pineda, miembro del partido en el poder: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Previo al asesinato de Arcos Catalán (registrado el domingo 6 de octubre), en el municipio de Chilpancingo se había perpetrado el homicidio de otras dos personas cercanas al alcalde, lo que dejaba entrever una ola de violencia creciente en la región.

A continuación se presenta una cronología de los hechos que sucedieron antes, durante y después del asesinato del alcalde de Chilpancingo, por el cual no hay personas detenidas hasta el momento.

Previo al asesinato de Alejandro Arcos Catalán se registraron otros dos homicidios en Chilpancingo (Foto: CUARTOSCURO)

Viernes 27 de septiembre

Ese día se reportó el asesinato de Ulises Hernández Martínez, ex coordinador general de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía de Guerrero, quien asumirá la Secretaría de Seguridad Pública municipal en la administración de Arcos Catalán.

Los hechos ocurrieron en la calle 17 de septiembre, a un par de calles del mercado central “Baltasar R. Leyva Mancilla”. El ex jefe policiaco circulaba en un automóvil KIA de color gris en compañía de otra mujer, cuando fue atacado a balazos por sujetos desconocidos.

Lunes 30 de septiembre

Alejandro Arcos Catalán asumió el cargo como alcalde de Chilpancingo para el periodo 2024-2027, tras resultar electo en las elecciones del mes de junio, cuando contendió bajo la coalición formada por los partidos de oposición PRI-PAN-PRD.

Durante su toma de protesta, Catalán externó su agradecimiento a la gobernadora Evelyn Salgado por el nuevo cabildo y se comprometió a reforzar la seguridad del municipio con la ayuda del Ejército Mexicano.

El secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo fue asesinado a tres días de asumir el cargo (Foto: Facebook/AHORA Guerrero)

Jueves 3 de octubre

El secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Gonzalo Tapia, fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la plaza cívica Primera Congreso de Anáhuac, a tres días de haber asumido el cargo.

El ataque armado fue perpetrado en la avenida Juan Ruiz Alarcón, en la intersección con Francisco I. Madero, alrededor de las 18:00 horas. “No podemos permitir que este acto de violencia quede impune. ¡Exigimos justicia para Francisco!”, manifestó Arcos Catalán en su momento.

Durante los siguientes días, Catalán se encargó de recorrer diversas zonas de Chilpancingo para evaluar las afectaciones del huracán John y brindar atención a las personas damnificadas. En ese lapso, el alcalde fue cuestionado por el asesinato de Gonzalo Tapia, pero aseguró no haber recibido amenazas en su contra.

Domingo 6 de octubre

En el transcurso del 6 de octubre, Arcos Catalán realizó seis publicaciones en su perfil de Facebook, las cuales tenían que ver con el estado de las vialidades, los daños en el encauzamiento del río Huacapa y las afectaciones del huracán John.

La última visita de Arcos Catalán el 6 de octubre fue en Tepechicotlán (Foto: FacebookAlejandroArcosC)

Su última visita fue en Tepechicotlán, territorio donde se ha reportado una fuerte presencia del grupo criminal conocido como Los Ardillos. Se presume que esta agrupación formó nexos con la ex alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, quien el año pasado sostuvo una reunión con Celso Ortega, líder de dicha agrupación delictiva, como quedó demostrado en un video difundido en medios de circulación nacional.

En Tepechicotlán, Arcos Catalán supervisó una brigada especial para brindar apoyo a las familias afectadas por el huracán. “Seguiremos en coordinación para atender las afectaciones en el panteón y preparando una campaña de limpieza masiva para prevenir riesgos sanitarios”, informó el alcalde poco antes de las 17:00 horas.

Momentos después, a las 20:54 horas, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dio a conocer que Alejandro Arcos había sido asesinado. Sin dar mayores detalles, confirmó que el alcalde de Chilpancingo había sido privado de su vida a menos de una semana de asumir el cargo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio del alcalde, sin que hasta el momento se haya identificado a los presuntos responsables.

El cuerpo de Alejandro Arcos fue localizado al interior de una camioneta abandonada (Foto: REUTERS/Oscar Guerrero)

La cruenta fotografía del asesinato

Antes de que se confirmara el asesinato del alcalde de Chilpancingo, en redes sociales circularon diversas fotografías en las que se evidenciaba el violento crimen. En una de ellas se muestra el cuerpo de hombre decapitado al interior de una camioneta. El torso de la víctima estaba en el asiento del copiloto y se encontraban cubierto con una cobija gris, por lo que sólo se alcanzaban a distinguir unos pantalones de mezclilla y una playera de manga corta de color azul.

En una segunda imagen se observa la cabeza cercenada de un hombre, la cual fue colocada en el toldo de la camioneta blanca tipo pick up. La unidad (cuyo propietario se desconoce) fue abandonada sobre la vía pública en la colonia Villas del Roble. Más tarde se indicó que la víctima que aparecía en esas fotografías era Alejandro Arcos Catalán.

Ante ello, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, condenó los hechos y aseguró que no habrá impunidad por lo ocurrido. Asimismo, instruyó intensificar los operativos de vigilancia en Chilpancingo debido a la zozobra generada por el crimen.

Harfuch encabezó la presentación de la Estrategia de Seguridad. (Mayte Baena/Infobae México)

Arcos Catalán se dirigía a una reunión

En la mañana de este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue cuestionado por el asesinato del alcalde de Chilpancingo. Aunque hasta el momento no hay personas detenidas, señaló que se mantienen los trabajos para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

De acuerdo con los reportes proporcionados por Harfuch, el domingo 6 de octubre Arcos Catalán se iba a dirigir a una reunión en Petaquillas, una localidad ubicada en Chilpancingo. Si bien se desconoce el motivo del encuentro y quiénes iban a participar en el mismo, se indicó que el acalde iba solo y no contaba con escoltas de seguridad.

“El alcalde iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en una camioneta, sin escoltas y sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica. No iba acompañado”

Harfuch explicó que en una comunidad (no indicó cuál), se perdió comunicación con el alcalde y desde entonces no tuvieron conocimiento sobre su paradero. Momentos después es cuando se realiza el hallazgo del cuerpo decapitado.

Durante el funeral de Arcos Catalán, llevado a cabo en la Iglesia de Santa Cruz de Chilpancingo, se vivieron momentos de tensión cuando los asistentes increparon a la exalcaldesa Norma Otilia Hernández. (X/@Libre_Prensa_)

El secretario de Seguridad reiteró que Catalán no contaba con protección de la Guardia Nacional debido a que no había realizado ninguna petición para ello. No obstante, adelantó que se trabajará en conjunto con el gobierno de Guerrero para esclarecer lo sucedido.

Norma Otilia despide a Arcos Catalán

El lunes 7 de octubre, familiares, conocidos y colegas dieron el último adiós a Alejandro Arcos Catalán en la iglesia Santa Cruz de Chilpancingo.

A la ceremonia fúnebre también asistió Norma Otilia, ex alcaldesa de Chilpancingo que fue “corrida” por algunos de los presentes, quienes le comenzaron a gritar “fuera”.

Cabe recordar que Norma Otilia fue expulsada de las filas de Morena debido a la reunión que sostuvo con Celso Ortega, líder de Los Ardillos, el año pasado.

Ante la gravedad del crimen, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó el asesinato de Arcos Catalán y exigió una investigación eficaz para determinar las causas de lo ocurrido.