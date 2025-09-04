Semar despliega más de 8 mil efectivos y activa Plan Marina por huracán ‘Lorena’

En el operativo participaron instituciones públicas. Foto: (Ayuntamiento Ecatepec)

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Prevención ante la llegada del huracán Lorena, que alcanzó la categoría uno y se encuentra desplazándose hacia la región centro de la Península de Baja California.

Para enfrentar este fenómeno meteorológico, la dependencia desplegó más de ocho mil efectivos en Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit con el objetivo de auxiliar a la población civil que pudiera resultar afectada.

El huracán Lorena se localiza al sur-suroeste de Puerto Cortés, Baja California Sur, a una distancia aproximada de 195 kilómetros, y al oeste de Cabo San Lucas, a poco más de 250 kilómetros.

El sistema meteorológico continúa su trayectoria hacia el noroeste, provocando condiciones de cielo cubierto, chubascos, disminución de visibilidad y tormentas eléctricas en la zona sur de la península, así como en Sinaloa, Nayarit, Islas Marías y Jalisco.

En la Segunda Región Naval, con base en Guaymas, Sonora, se preparó una fuerza de 4 mil 596 elementos repartidos en diversas jurisdicciones, incluyendo Puerto Peñasco, San Felipe y Ensenada. Este contingente cuenta además con una Brigada de Reacción a Emergencias compuesta por 127 elementos y dispone de 139 vehículos, ocho buques, nueve embarcaciones y 168 equipos especializados para apoyar a la población. Entre estos recursos destacan tres cocinas móviles y tres plantas potabilizadoras de agua para asegurar la atención a comunidades que pudieran quedar aisladas o sin servicios básicos.

En paralelo, la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, Sinaloa, contempla una fuerza de 3 mil543 efectivos distribuida en puntos estratégicos como Topolobampo, La Paz, Los Cabos, Puerto Cortés, Santa Rosalía, San Blas, Islas Marías y Compostela. Esta segunda agrupación integra una brigada de emergencia de 119 elementos, 95 vehículos, 42 embarcaciones y 99 equipos especializados que también incluyen tres cocinas móviles y nueve plantas potabilizadoras destinadas a operaciones de evacuación y salvaguarda de la vida humana.

El despliegue conjunto en ambas regiones Navales pone en marcha un operativo preventivo de más de 8 mil efectivos, coordinados y equipados con recursos terrestres, marítimos y logísticos para responder oportunamente ante el potencial impacto del huracán Lorena en las zonas costeras del noroeste mexicano.

Desde el día de ayer las autoridades informaron a la población sobre las posibles afectaciones, suspendieron clases en varios municipios y estados, además de pedir extremar precauciones y dar a conocer los refugios que estarán disponibles y su ubicación.