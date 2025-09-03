México

Guardia Nacional y Marina realizan operativos sorpresa y cateos en Guasave

Elementos de seguridad y policías locales intensificaron revisiones en calles y viviendas; se aplicaron multas y se aseguraron vehículos

Por Fabián Sosa

Convoyes federales y de la Marina realizaron operativos sorpresivos en Guasave durante la madrugada, con cateos en sectores estratégicos. (Imagen de Archivo/ RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO)

Convoyes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Marina Armada de México realizaron operativos en Guasave durante la madrugada de este miércoles, con despliegues sorpresivos y cateos en al menos tres sectores estratégicos de la ciudad.

Aproximadamente a las 3:00 horas, cerca de 20 patrullas federales, algunas blindadas, ingresaron desde la zona sur al municipio de Guasave, dividiéndose luego en pequeños grupos para operar simultáneamente en distintos puntos de la cabecera municipal.

El Gabinete de Seguridad Federal coordinó estos operativos que incluyeron cateos en viviendas del sector poniente y revisiones en la calle Álamos, cerca del deportivo Arturo Peimbert Camacho.

Detalle de los hechos en la región

Aproximadamente 20 patrullas ingresaron a Guasave y se dividieron para operar en distintos puntos de la ciudad. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Jesus Bustamante)

De acuerdo con la información recopilada por fuentes locales, entre ellas Línea Directa, en la colonia Makarenko, los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) junto a agentes federales intervinieron en la Prolongación Miguel Hidalgo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si estos despliegues corresponden a investigaciones de inteligencia sobre objetivos específicos, ni tampoco han reportado la detención de personas o el aseguramiento de objetos ilícitos.

Línea Directa indicó que una parte de los convoyes permaneció recorriendo otros sectores de la ciudad hasta aproximadamente las 5:00 horas, antes de enfilar de nuevo hacia el sur de la entidad.

Se prevé que los detalles oficiales y eventuales resultados de estos operativos sorpresivos se den a conocer en las próximas horas o bien, en la conferencia de prensa que emite el gabinete de seguridad cada 15 días sobre labores realizadas en la entidad.

Otros operativos

El Gabinete de Seguridad Federal coordinó cateos en viviendas y revisiones en la calle Álamos, cerca del deportivo Arturo Peimbert Camacho. (Imagen de Archivo/ SSP Sinaloa)

Además de estas acciones, en la región se llevan a cabo operativos como el antipolarizado y el de revisión de documentación vehicular arrancó en Guasave, Sinaloa, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable y la Guardia Nacional.

Las autoridades establecieron el primer filtro en el cruce del bulevar Juan de Dios Bátiz y la calle 100, donde comenzaron a inspeccionar vehículos para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre polarizados y documentación.

De acuerdo con Línea Directa, los agentes municipales, de vialidad y federales implementaron estrategias orientadas a prevenir delitos vinculados al uso de vidrios polarizados superiores a lo permitido por la Ley de Movilidad Sustentable.

Las sanciones por incumplimiento se limitarán a multas económicas cercanas a las nueve Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 700 pesos. El retiro del polarizado no está contemplado en las medidas aplicadas durante este dispositivo.

Durante el arranque del operativo, se aplicaron algunas multas y se aseguró una camioneta Ford Ranger blanca, al parecer por falta de documentación.

Las autoridades informaron a Línea Directa que los retenes y filtros de revisión continuarán de manera indefinida y anticiparon que en los próximos días elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se sumarán al operativo.

Según las instrucciones, la revisión alcanza a todas las unidades, incluidas las oficiales, y la clave es que el polarizado permita visibilidad hacia el interior del vehículo. Las fuerzas de seguridad buscan reducir el uso irregular de vidrios oscuros, considerados un factor de riesgo para la comisión de delitos.

