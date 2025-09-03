Plastilina Mosh anuncia su regreso a CDMX con música nueva

La banda ha formado parte de la escena musical alternativa de México desde 1996 (Foto: Archivo)

Una de las bandas más emblemáticas del rock alternativo mexicano, Plastilina Mosh, prepara su regreso a la Ciudad de México con un concierto irrepetible.

El dúo, integrado por Jonás González y Alejandro Rosso, se presentará el jueves 18 de septiembre de 2025 en el Centro de Espectáculos La Maraka, a partir de las 20:00. Los boletos ya están disponibles en el sistema Boletomóvil y en las taquillas del recinto, lo que anticipa una velada que reunirá a distintas generaciones en torno a la música y la innovación artística.

El evento, anunciado como una celebración y una mirada hacia el futuro, destaca por su carácter único. La Maraka, espacio reconocido por su historia y diversidad musical en la capital, será el escenario para una noche en la que Plastilina Mosh repasará su trayectoria y presentará material inédito. La venta de entradas a través de Boletomóvil facilita el acceso a quienes deseen asegurar su lugar en una experiencia sensorial que va más allá del concierto.

Desde su irrupción en 1997 con el álbum “Aquamosh”, Plastilina Mosh ha mantenido una posición singular dentro del panorama musical mexicano. El grupo, originario de Monterrey, se ha caracterizado por su fusión de géneros como el funk, la electrónica, el hip hop, el lounge y el rock, logrando éxitos como “Mr. P. Mosh”, “Afroman”, “Pervert Pop Song” y “Peligroso Pop”. Su propuesta ha evolucionado hacia sonidos más introspectivos y críticos, manteniendo siempre una actitud irreverente y una elegancia sonora que los distingue.

En esta nueva etapa, el dúo presentará dos sencillos recientes que marcan su evolución artística. “Ilegal”, lanzado en mayo, es una pieza de tono sombrío que aborda la manipulación y el control de masas. La colaboración con Al Jourgensen, líder de Ministry, aporta una contundencia industrial al tema, mientras que su estética visual refuerza un mensaje de resistencia frente a la propaganda y la manipulación. Por su parte, “Conquistador”, estrenado en junio, explora una dimensión más íntima y sofisticada, reflejando la madurez de la banda a través de una melodía pausada y una lírica de exploración emocional.

La propuesta actual de Plastilina Mosh se aleja de la repetición de fórmulas y apuesta por la reinvención.