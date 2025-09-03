México

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: cuánto tiempo falta para el siguiente pago

Las beneficiarias recibieron su último recurso durante el mes de agosto

Por César Márquez

Guardar
Mujeres con Bienestar es un
Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México que busca beneficiar a mujeres de 18 a 63 años de edad

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México que busca beneficiar a mujeres de 18 a 63 años de edad que se encuentren viviendo una situación de vulnerabilidad a través de un apoyo económico bimestral.

La iniciativa se encuentra disponible en los 125 municipios del Edomex y entrega a cada mujer beneficiaria una ayuda monetaria de 2,500 pesos bimestrales, así como seguro médico, tarifas especiales en transporte público, asesorías psicológicas, financieras, entre otras más.

A través de este recurso monetario, el programa busca aumentar los ingresos económicos de mujeres residentes en el Edomex que enfrentan condiciones de pobreza y carecen de acceso a la seguridad social.

Mujeres con Bienestar Programas Sociales
Mujeres con Bienestar Programas Sociales Edomex entrega de tarjetas (Gob. Edomex)

¿Cuánto tiempo falta para el siguiente pago de Mujeres con Bienestar?

El más reciente ciclo de pagos de Mujeres con Bienestar se efectuó en agosto, lo que representó el cuarto depósito correspondiente a este año. Cabe indicar que las beneficiarias recibieron los recursos de manera organizada según la primera letra de su CURP.

  • Grupo 1: De las letras A a D
  • Grupo 2: De las letras E a H
  • Grupo 3: De las letras I a M
  • Grupo 4: De las letras N a R
  • Grupo 5: De las letras S a Z

Además, tomando en cuenta cómo se han manejado la agenda de depósitos, la próxima dispersión de fondos está prevista para octubre, cubriendo el bimestre de septiembre-octubre. Esto implica que resta un mes aproximadamente para el siguiente pago, por lo que las participantes deben estar atentas a los anuncios posteriores para confirmar la fecha exacta de la transferencia.

La próxima dispersión de fondos
La próxima dispersión de fondos está prevista para octubre

Depósitos de Mujeres con Bienestar

  • Enero-febrero (entregado)
  • Marzo-abril (entregado)
  • Mayo-junio (entregado)
  • Julio-agosto (entregado)
  • Septiembre-octubre (pendiente)
  • Noviembre-diciembre (pendiente)

Con este esquema, el programa busca asegurar la continuidad de los apoyos, con entregas programadas de manera bimestral para las mujeres inscritas.

¿Cómo puedo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Para saber si el depósito de octubre del Programa Mujeres con Bienestar ya está disponible, existen varias alternativas gratuitas: consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña, acceder a la aplicación del programa, enviar la palabra “Saldo” por WhatsApp al número 525593372498 o revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco (en este último caso, cada institución puede aplicar alguna comisión).

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Mientras tanto se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

Temas Relacionados

Mujeres con BienestarEdomexMujeres con Bienestar EdomexProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas ocho alcaldías para la tarde y noche de hoy miércoles 3 de septiembre

Las fuertes precipitaciones previstas podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla

El dólar recupera sus pérdidas iniciales y golpea al peso al llegar al cierre del 3 de septiembre

La divisa estadounidense registró dos días consecutivos al alza frente a la moneda nacional, mientras regresa el discurso arancelario de Donald Trump

El dólar recupera sus pérdidas

Valor de cierre del euro en México este 3 de septiembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Paquete Económico 2026 será prioridad para los diputados: Monreal descarta reforma fiscal

Monreal señaló que no sabe si incluirá mayores impuestos a refrescos y bebidas azucaradas

Paquete Económico 2026 será prioridad

Tornados azotan San Cristóbal de las Casas, Chiapas; derriban árboles y estructuras

Las autoridades continúan realizando el recuento de daños tras los fuertes vientos reportados al mediodía de este 3 de septiembre

Tornados azotan San Cristóbal de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos presuntos reclutadores del

Caen dos presuntos reclutadores del “Cabo 24”, célula del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Marco Rubio se pronuncia en México sobre el ataque a embarcación del Tren de Aragua: “Los cárteles van a perder un 2% de sus cargamentos”

Cae “La Dueña” y su banda dedicada al tráfico de personas migrantes en cinco estados de México

ICE incauta 3 toneladas de precursores de metanfetamina del Cártel de Sinaloa: “es la operación más exitosa en la historia”

México y EEUU crean nuevo grupo de alto nivel para combatir crisis de fentanilo y tráfico ilegal de armas

ENTRETENIMIENTO

Titanic inmersivo en Edomex y

Titanic inmersivo en Edomex y CDMX: estos son los históricos rincones del trasatlántico que recorrerás en primera persona

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: por primera vez los habitantes nominarán a 3 compañeros hoy 3 de septiembre

“Siete Veces Adiós” celebra 877 funciones y se despide de Lety Sahagún en una noche cargada de emoción

Merlina estrena nuevos capítulos y se posiciona entre las series más vistas de Netflix México

Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, llama ‘marranas’ a las fans de su nieto | Video

DEPORTES

¿Qué selecciones podrían clasificarse al

¿Qué selecciones podrían clasificarse al Mundial del 2026 en la fecha FIFA de septiembre?

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la pelea de box desde México

Quetzalli Bulnes se despide de AAA y habla del veto que sufrió en WWE: “Me traicionaron y pagué las consecuencias”

Selección Mexicana sufre robo de utilería en Oakland previo a juego contra Japón

Gilberto Mora habla sobre el interés por parte del Real Madrid: “Es un gran orgullo”