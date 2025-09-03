Mujeres con Bienestar Edomex 2025: cuánto tiempo falta para el siguiente pago

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México que busca beneficiar a mujeres de 18 a 63 años de edad

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México que busca beneficiar a mujeres de 18 a 63 años de edad que se encuentren viviendo una situación de vulnerabilidad a través de un apoyo económico bimestral.

La iniciativa se encuentra disponible en los 125 municipios del Edomex y entrega a cada mujer beneficiaria una ayuda monetaria de 2,500 pesos bimestrales, así como seguro médico, tarifas especiales en transporte público, asesorías psicológicas, financieras, entre otras más.

A través de este recurso monetario, el programa busca aumentar los ingresos económicos de mujeres residentes en el Edomex que enfrentan condiciones de pobreza y carecen de acceso a la seguridad social.

¿Cuánto tiempo falta para el siguiente pago de Mujeres con Bienestar?

El más reciente ciclo de pagos de Mujeres con Bienestar se efectuó en agosto, lo que representó el cuarto depósito correspondiente a este año. Cabe indicar que las beneficiarias recibieron los recursos de manera organizada según la primera letra de su CURP.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

Además, tomando en cuenta cómo se han manejado la agenda de depósitos, la próxima dispersión de fondos está prevista para octubre, cubriendo el bimestre de septiembre-octubre. Esto implica que resta un mes aproximadamente para el siguiente pago, por lo que las participantes deben estar atentas a los anuncios posteriores para confirmar la fecha exacta de la transferencia.

Depósitos de Mujeres con Bienestar

Enero- febrero (entregado)

Marzo- abril (entregado)

Mayo- junio (entregado)

Julio- agosto (entregado)

Septiembre- octubre (pendiente)

Noviembre-diciembre (pendiente)

Con este esquema, el programa busca asegurar la continuidad de los apoyos, con entregas programadas de manera bimestral para las mujeres inscritas.

¿Cómo puedo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Para saber si el depósito de octubre del Programa Mujeres con Bienestar ya está disponible, existen varias alternativas gratuitas: consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña, acceder a la aplicación del programa, enviar la palabra “Saldo” por WhatsApp al número 525593372498 o revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco (en este último caso, cada institución puede aplicar alguna comisión).

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Mientras tanto se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.