Joanna Vega-Biestro denuncia públicamente amenazas por parte de los fans de Aldo de Nigris

La conductora de “Sale el Sol” ha hablado en varias ocasiones sobre lo que sucede en La Casa de los Famosos México

Por Jazmín González

La conductora compartió el alarmante
La conductora compartió el alarmante mensaje que recibió en redes sociales.

La Casa de los Famosos México ha acaparado la atención del público y algunos medios de comunicación, tal es el caso del matutino “Sale el Sol”.

Durante la sección de ‘Pájaros en el Alambre’ del programa de Imagen Televisión, Joanna Vega-Biestro, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado suelen reaccionar a lo que ocurre en el reality show.

Pero por su parte, cada uno habla sobre lo que ocurre y sus favoritos, lo que le ha atraído mensajes amenazantes a la Vega-Biestro por parte de los fans de Aldo de Nigris.

‘Pájaros en el Alambre’ junto
‘Pájaros en el Alambre’ junto a Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado (Foto: Imgane)

Joanna Vega Biestro denuncia públicamente amenazas de aparentes seguidores de Aldo de Nigris

A través de su cuenta personal de X, la presentadora compartió la captura de un mensaje que le llegó de manera privada. Aunque no menciona directamente a algún habitante, en la captura se muestra una foto de perfil del regiomontano.

“A ver, perra. Tienes 12 horas para borrar el comentario que subiste a la cuenta de la casa de los famosos, si no lo haces vamos a estar mandando carros para amedrentar a Dalílah. Ya sabes qué hacer”, se lee en la captura de pantalla.

Cabe mencionar que Dalílah Polanco y Joanna Vega-Biestro tienen una buena relación fuera de La Casa de los Famosos; sin embargo, la periodista se ha mantenido neutral, incluso en una ocasión cuestionó las acciones de Facundo.

(X:@vegabiestro)
(X:@vegabiestro)

Cuando Facundo le hizo una broma a Aldo de Nigris durante las primeras fiestas temáticas, la presentadora de “Sale el Sol” fue de las primeras en reaccionar negativamente en el matutino.

“Pudo haber sido esto, de verdad, muy grave. (Facundo) quiere seguir siendo el bully de hace años y eso ya no pasa. No entiendo”, cuestionó.

Usuarios aseguran que el público de La Casa de los Famosos 3 es “muy tóxico”

Ante la revelación de la presentadora, varios usuarios reaccionaron y manifestaron haber dejado de ver el programa por la actitud de los seguidores de algunos famosos.

Además, hay quienes señalaron como responsable a Poncho de Nigris, tío de Aldo, quien también ha seguido muy cerca el programa. Por lo que en redes sociales se pueden leer comentarios como: “El público de esta temporada es Adrian Marcelo”, “El público de esta temporada arruinó la experiencia por completo”, “Ya empezó la campaña de desprestigio acá afuera”, entre otros.

Aldo de Nigris podría ganar
Aldo de Nigris podría ganar La Casa de los Famosos México. (IG: @lacasadelosfamososmx)

Hasta ahora, Aldo de Nigris se posiciona como uno de los favoritos para apagar las luces, incluso algunos han mencionado que es el verdadero “estratega” del cuarto noche.

