México

Experto en diabetes asegura que esta refrescante bebida es la mejor para regular el azúcar en sangre  

Opciones seguras permiten a los diabéticos disfrutar de la temporada cálida sin descuidar el bienestar

Por Joshua Espinosa

Guardar
Las bebidas 'cero' o con
Las bebidas 'cero' o con edulcorantes acalóricos son seguras para diabéticos si se consumen ocasionalmente y sin azúcares añadidos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontrar bebidas refrescantes y seguras para quienes viven con diabetes es un reto habitual, especialmente durante los meses más calurosos del año. En este contexto, Enol Sierra, creador de contenido y divulgador sobre esa enfermedad en TikTok, comparte una guía sobre cuáles son las bebiendas que más convienen y los motivos que respaldan cada elección, siempre con el foco en combinar salud y disfrute responsable.

La primera alternativa para diabéticos que Sierra recomienda es el agua con gas, situándola como la más adecuada por encima de otras opciones veraniegas. Destaca este tipo de agua no solo por su capacidad de saciar la sed de forma saludable, sino porque aporta una cantidad superior de minerales, incluido el potasio, en comparación con el agua mineral tradicional.

Además, sugiere añadirle una rodaja de limón para mejorar el sabor y aumentar la sensación de frescor, resultando en una bebida agradable y segura para quienes sufren diabetes. Sierra menciona que, si bien algunas marcas de agua con gas contienen más sodio, quienes también padezcan hipertensión pueden elegir variantes bajas en este mineral; en el caso de consumir una botella ocasionalmente, asegura que no representa riesgo de elevaciones significativas de la tensión arterial.

Las cervezas cero-cero pueden consumirse
Las cervezas cero-cero pueden consumirse de forma esporádica, pero su mayor cantidad de carbohidratos exige moderación en diabéticos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar de su ranking ubica el jugo de tomate. Esta bebida, poco habitual en el ranking de preferidos por el público general, sobresale para las personas con diabetes debido a su bajo contenido de carbohidratos.

El tomate, además, aporta ciertos compuestos cuya presencia en sangre se ha asociado a beneficios adicionales, como la reducción de la esteatosis hepática (más conocida como hígado graso). Según Sierra, estas bebidas suelen estar subestimadas por quienes buscan alternativas saludables, pese a que ofrecen ventajas tanto para el metabolismo como para el bienestar hepático.

El tercer escalón de las recomendaciones lo ocupan las bebidas “cero” o con edulcorantes acalóricos, como refrescos ligeros y otros preparados sin azúcar ni calorías. Sierra subraya que estas bebidas, siempre que se elijan las versiones sin azúcares añadidos ni hidratos, no inciden en el aumento de glucosa ni de insulina en sangre. Si bien matiza que su uso cotidiano y sistemático en el hogar no es lo más recomendable, considera absolutamente aceptable su ingesta ocasional durante salidas o reuniones.

Enol Sierra recomienda agua con
Enol Sierra recomienda agua con gas como la mejor bebida para diabéticos por su aporte de minerales y bajo impacto glucémico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de las opciones menos aconsejadas, aunque permitidas de forma esporádica, Sierra menciona las cervezas cero-cero. A pesar de la ausencia de alcohol, esta variante aporta una cantidad mayor de carbohidratos respecto a otras opciones ya citadas. Por esta razón, Sierra recomienda moderar su consumo; tomarla en contadas ocasiones no representa una amenaza significativa para el equilibrio glucémico, aunque no debería figurar entre las primeras opciones de quienes buscan mantener rígido su control.

La lista se completa con los batidos o smoothies de fruta fría, que, si bien pueden considerarse indulgentes, resultan preferibles a los jugos convencionales porque en ellos se conserva buena parte de la fibra natural de la fruta. Sierra menciona que, al seleccionar ingredientes como zanahoria, jengibre o remolacha, es posible reducir notablemente el aporte de hidratos de carbono, facilitando así una mejor respuesta glucémica. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.

Temas Relacionados

DiabetesSaludBebidasNutriciónVeranoCalorBienestarDiabéticosmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre: Línea 3 detiene su servicio para rescatar a una persona de las vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

La bebida que afecta la absorción de magnesio incluso si tomas suplementos

Si usas estos productos es importante tener precauciones con le consumo de dicha bebida

La bebida que afecta la

Reportan un militar muerto y varios heridos tras volcadura de vehículo oficial en Baja California

El accidente fue registrado en la carretera Ensenada-San Felipe

Reportan un militar muerto y

Mi Beca para Empezar 2025: estos son los montos depositados para todos los estudiantes del pago de septiembre

Se trata del primer depósito mensual de este ciclo escolar, el cual se llevó a cabo el pasado lunes 1 del presente mes

Mi Beca para Empezar 2025:

Cuándo será el simulacro nacional 2025, datos, horario, fechas y todo lo que debes saber

El simulacro busca fortalecer la cultura de prevención y la respuesta organizada ante emergencias sísmicas

Cuándo será el simulacro nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emiten alerta por desaparición de

Emiten alerta por desaparición de la influencer Marian Izaguirre en Michoacán

Procesan a dos hombres que llevaban casi 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión en Baja California

Sentencian a 58 años de prisión a “El Benji”, miembro de los Arellano Félix que intentó asesinar a dos policías

Caen dos presuntos reclutadores del “Cabo 24”, célula del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Marco Rubio se pronuncia en México sobre el ataque a embarcación del Tren de Aragua: “Los cárteles van a perder un 2% de sus cargamentos”

ENTRETENIMIENTO

Así luce La Isla de

Así luce La Isla de las Muñecas en Xochimilco donde Lady Gaga filmó ‘The Dead Dance’ con Tim Burton

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: pasarela de las nuevas integrantes del ‘Cuarto Noche’ la tarde de hoy 3 de septiembre

A Lucero le fue infiel: conductora de Univisión revela que Michel Kuri salía con ella y con la cantante al mismo tiempo

Valentina Gilabert narra lo que se sintió estar en coma tras las puñaladas que le dio Marianne Gonzaga

¿Traición al ‘Cuarto Noche’? Elaine Haro promete lealtad a Dalílah Polanco mientras esté en La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Jaime Munguía revela los miles

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje para comprobar su inocencia

¿Cuál es el futuro de Guillermo Ochoa tras la caída de su fichaje con Burgos y la oferta de Querétaro?

Julio César Chávez reveló que no le gustó el Supernova Strikers por esta razón

¿Qué selecciones podrían clasificarse al Mundial del 2026 en la fecha FIFA de septiembre?

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la pelea de box desde México