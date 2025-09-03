Experto en diabetes asegura que esta refrescante bebida es la mejor para regular el azúcar en sangre  

Las bebidas 'cero' o con edulcorantes acalóricos son seguras para diabéticos si se consumen ocasionalmente y sin azúcares añadidos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontrar bebidas refrescantes y seguras para quienes viven con diabetes es un reto habitual, especialmente durante los meses más calurosos del año. En este contexto, Enol Sierra, creador de contenido y divulgador sobre esa enfermedad en TikTok, comparte una guía sobre cuáles son las bebiendas que más convienen y los motivos que respaldan cada elección, siempre con el foco en combinar salud y disfrute responsable.

La primera alternativa para diabéticos que Sierra recomienda es el agua con gas, situándola como la más adecuada por encima de otras opciones veraniegas. Destaca este tipo de agua no solo por su capacidad de saciar la sed de forma saludable, sino porque aporta una cantidad superior de minerales, incluido el potasio, en comparación con el agua mineral tradicional.

Además, sugiere añadirle una rodaja de limón para mejorar el sabor y aumentar la sensación de frescor, resultando en una bebida agradable y segura para quienes sufren diabetes. Sierra menciona que, si bien algunas marcas de agua con gas contienen más sodio, quienes también padezcan hipertensión pueden elegir variantes bajas en este mineral; en el caso de consumir una botella ocasionalmente, asegura que no representa riesgo de elevaciones significativas de la tensión arterial.

Las cervezas cero-cero pueden consumirse de forma esporádica, pero su mayor cantidad de carbohidratos exige moderación en diabéticos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar de su ranking ubica el jugo de tomate. Esta bebida, poco habitual en el ranking de preferidos por el público general, sobresale para las personas con diabetes debido a su bajo contenido de carbohidratos.

El tomate, además, aporta ciertos compuestos cuya presencia en sangre se ha asociado a beneficios adicionales, como la reducción de la esteatosis hepática (más conocida como hígado graso). Según Sierra, estas bebidas suelen estar subestimadas por quienes buscan alternativas saludables, pese a que ofrecen ventajas tanto para el metabolismo como para el bienestar hepático.

El tercer escalón de las recomendaciones lo ocupan las bebidas “cero” o con edulcorantes acalóricos, como refrescos ligeros y otros preparados sin azúcar ni calorías. Sierra subraya que estas bebidas, siempre que se elijan las versiones sin azúcares añadidos ni hidratos, no inciden en el aumento de glucosa ni de insulina en sangre. Si bien matiza que su uso cotidiano y sistemático en el hogar no es lo más recomendable, considera absolutamente aceptable su ingesta ocasional durante salidas o reuniones.

Enol Sierra recomienda agua con gas como la mejor bebida para diabéticos por su aporte de minerales y bajo impacto glucémico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de las opciones menos aconsejadas, aunque permitidas de forma esporádica, Sierra menciona las cervezas cero-cero. A pesar de la ausencia de alcohol, esta variante aporta una cantidad mayor de carbohidratos respecto a otras opciones ya citadas. Por esta razón, Sierra recomienda moderar su consumo; tomarla en contadas ocasiones no representa una amenaza significativa para el equilibrio glucémico, aunque no debería figurar entre las primeras opciones de quienes buscan mantener rígido su control.

La lista se completa con los batidos o smoothies de fruta fría, que, si bien pueden considerarse indulgentes, resultan preferibles a los jugos convencionales porque en ellos se conserva buena parte de la fibra natural de la fruta. Sierra menciona que, al seleccionar ingredientes como zanahoria, jengibre o remolacha, es posible reducir notablemente el aporte de hidratos de carbono, facilitando así una mejor respuesta glucémica. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.