Este es el tiempo exacto que debes dejar el arroz en el microondas para que se cocine correctamente

Este alimento usualmente se prepara en una cacerola, pero la alternativa puede ser útil

Por Mariana L. Martínez

El arroz destaca por su versatilidad culinaria y por los beneficios que aporta al organismo. Este cereal, ampliamente consumido en México y presente en una gran variedad de platillos tradicionales, es reconocido por su alta concentración de carbohidratos, nutrientes esenciales que facilitan procesos fisiológicos clave y proporcionan energía tanto al cuerpo como al cerebro.

Además de su aporte energético, el arroz es una fuente relevante de vitaminas y minerales. Entre los nutrientes que contiene se encuentran la vitamina B, vitamina E, calcio, hierro, magnesio, potasio, fósforo y zinc. Todos estos elementos resultan fundamentales para el metabolismo y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Sin embargo, no siempre hay tiempo suficiente para prepararlo en una estufa, así que una alternativa puede ser el microondas.

Cómo hacer arroz en el microondas

Ingredientes

  • 1 taza de arroz blanco de grano largo
  • 2 tazas de agua o caldo de pollo
  • ½ cucharadita de sal (opcional)
  • 1 cucharadita de aceite o (opcional)

Utiliza un recipiente apto para microondas, preferentemente de vidrio o plástico certificado, con capacidad suficiente para evitar desbordes (mínimo 1,5 litros). El recipiente debe tener tapa, pero no hermética.

Si no tiene tapa, puede usarse un plato o film plástico apto, dejando una pequeña abertura para salida del vapor.

Procedimiento

  1. Enjuaga el arroz con agua fría hasta que salga clara.
  2. Coloca el arroz en el recipiente junto con el agua y la sal. Agrega el aceite o manteca si se prefiere.
  3. Tapa el recipiente sin sellarlo del todo.
  4. Cocina a máxima potencia (aproximadamente 800-1000 W) durante 10 minutos.
  5. Abre con cuidado (sale vapor caliente) y revuelve.
  6. Vuelve a tapar y cocina a potencia media (50%) durante 10 minutos más.
  7. Deja reposar dentro del microondas 5 minutos.
  8. Destapa, suelta el arroz con un tenedor y sirve.

Precauciones

  • Nunca selles por completo, ni uses recipientes herméticos: el vapor puede provocar explosiones.
  • Manipula el recipiente con guantes o repasador por el calor y vapor acumulado.
  • No sobrecargues el recipiente para evitar derrames.

Riesgos

  • Derrames de agua hirviendo si el recipiente es muy chico o está demasiado lleno.
  • Quemaduras por el vapor al destapar.
  • Riesgo de fuego si el recipiente no es apto.

Cómo calcular el tiempo ideal

  • La potencia del microondas varía. Si es menor, el proceso puede tomar 2-3 minutos más por etapa.
  • Si usas una cantidad distinta de arroz, mantén la proporción de 1 parte de arroz por 2 de agua y suma o reduce 2 minutos por cada ½ taza adicional o menos.
  • Prueba la textura al final; si aún está duro, agrega un par de cucharadas de agua y cocina 2 minutos más.

Consulta el manual de tu microondas para identificar potencia y características de cocción para arroces y verifica la cocción después del primer ciclo ajustando el agua y tiempo si fuera necesario.

