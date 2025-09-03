Enrique Guzmán recordó la vez que sospechó haber sido contratado por narcos

Enrique Guzmán habría cantado una vez para narcos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Enrique Guzmán, figura emblemática de la música romántica en México, compartió con la prensa un episodio de su carrera en el que sospechó que había sido contratado presuntamente por personas vinculadas al narcotráfico.

Durante una conferencia de prensa por motivo del concierto “La Caravana del Amor”, el cantante relató que esa experiencia le generó una profunda inquietud, pues nunca supo con certeza el origen del dinero que se le pagó por presentarse ni quiénes lo contrataron.

Sin mencionar el año o el lugar en el que fue contratado, el intérprete de “La Plaga” narró cómo, en esa ocasión, había relojes de oro y un coche para el anfitrión, asimismo, reconoció que él era el más asustado de todo el equipo.

“En cuanto llegué al lugar y vi que había relojes de oro de regalo y le regalaron un coche al señor, y la señora muy guapa decía: ‘Cante lo que quiera’. De repente había mucha gente viendo para otro lado, eran muy raros”, contó.

CIUDAD DE MÉXICO, 01 de septiembre de 2025.– Enrique Guzmán, integrante de la Caravana del Amor, ofrecerá una presentación este domingo en el Auditorio Nacional como parte del espectáculo musical. FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

En ese escenario de incomodidad, pensó para sí: “Voy a cantar tres canciones y me voy”. Afirmó que no sabía qué tipo de gente lo contrató, pero que si hubiera tenido conocimiento de que era una fiesta de narcos no hubiera asistido. “Yo no sabía de qué tipo de gente iba a ser el asunto, pero si te enteras, no vas. Por lo menos yo no”.

Durante la charla también estuvo presente Jorge “Coque” Muñiz, uno de los integrantes de “La Caravana del Amor”, quien abordó el tema de los narcocorridos y los corridos tumbados.

El cantante defendió que estas expresiones reflejan la realidad social de muchas comunidades: “No podríamos satanizar a nuestros compañeros que se dedican a los narcocorridos, porque el corrido tiene una raíz muy larga, desde hace muchísimos años”, mencionó y recalcó que hoy en día “es el lenguaje de los chavos”.

Muñiz enfatizó que lo que debería prohibirse es la violencia, no la música, pues censurar las manifestaciones artísticas no aborda los problemas de fondo.

La vez que su hijo fue detenido en una fiesta de narcos

El relato de Enrique Guzmán sobre la vez que supuso haber sido contratado por personas vinculadas al narcotráfico recuerda a otro episodio de su familia.

En 2008, Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, vivió un episodio que reflejó los riesgos que pueden enfrentar artistas y profesionistas del entretenimiento en ciertos ambientes.

De acuerdo con un reporte del periódico El Universal, el hijo del cantante fue detenido por autoridades federales en una fiesta celebrada en una residencia ostentosa del Desierto de los Leones, al surponiente de la Ciudad de México, mientras amenizaba un evento como DJ.

En ese entonces los Beltrán Leyva y El Cártel de Sinaloa ya estaban en guerra. (Anayeli Tapia/Infobae)

Informes policiales indicaron que la casa era frecuentada por integrantes de una célula dedicada al tráfico de cocaína que abastecía al Cártel de los Beltrán Leyva, organización que mantenía una confrontación abierta con el Cártel de Sinaloa y cuyos líderes eran reconocidos como piezas principales en la ola de violencia de ese periodo. “Ellos llegaron a lo suyo, a un sitio que era muy ostentoso, donde había animales salvajes y otros lujos”, dijo en su momento Enrique Guzmán a Notimex.

En esa ocasión, Luis Enrique Guzmán Pinal tenía 38 años. Fue liberado poco después, junto con otros ocho detenidos, luego de que las autoridades no pudieran acreditar vínculos entre ellos y la organización criminal. Las investigaciones concluyeron que Guzmán Pinal había sido contratado en calidad de DJ, compositor y productor, sin conocimiento de las actividades delictivas de los organizadores.

Enrique Guzmán explicó que su hijo se dedicó únicamente a amenizar la fiesta y desconocía la identidad y los antecedentes de quienes lo contrataron. “El sábado me llamó y ya estaba tranquilo, pero no te puedo negar que se espantó, fue un calambrote lo que sintió. Se sacó de onda, y yo de inmediato le pregunté si le había llamado a su mamá y me respondió que sí”.