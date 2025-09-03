México

Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, llama ‘marranas’ a las fans de su nieto | Video

La dinámica entre los concursantes y las opiniones de la abuela mantienen la atención de los seguidores del reality mexicano.

Por Mariana Campos

Pese a que son sus fanáticas las que han mantenido a su nieto en La Casa de los Famosos México 3, la mujer no dudó en burlarse de ellas. (Especial)

Las redes sociales han puesto el foco en Doña Alegría, Leticia Guajardo, tras la difusión de un video en el que se burla de las admiradoras de su nieto, Aldo Tamez de Nigris. El clip muestra a la abuela del popular participante de La Casa de los Famosos México 2025 lanzando comentarios despectivos llamándolas ‘marrana’ luego de que salieran a la luz las preferencias sentimentales de Aldo, lo que ha generado una ola de reacciones entre los seguidores del reality y los usuarios en línea.

En el video, Doña Alegría utiliza un tono humorístico y provocador al referirse a las declaraciones de Aldo Tamez de Nigris, quien en varias ocasiones ha manifestado su gusto por las mujeres de talla grande. La abuela, de 73 años, afirma: “Te van a sobrar, pero puras marranas porque dijiste que querías a las gordas. Te van a seguir de 100 kilos en el aeropuerto”.

Estas palabras, tomadas directamente del video, han circulado ampliamente y han sido objeto de debate y comentarios en distintas plataformas digitales, donde algunos las consideran una muestra de humor familiar y otros las ven como declaraciones polémicas.

Pese a que son la base de su popularidad, la mujer se refirió de manera despectiva a las mujeres que apoyan al regiomontano Crédito: TikTok @idacrafts

El regio que rompió esquemas

La popularidad de Aldo Tamez de Nigris, de 26 años, ha crecido desde su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025. Su físico y carisma han captado la atención de miles de espectadores, quienes siguen de cerca sus interacciones dentro del programa. En este contexto, las preferencias de Aldo por las mujeres “gordibuenas” se han convertido en tema de conversación tanto dentro como fuera del reality, alimentando la curiosidad sobre sus posibles vínculos sentimentales.

Uno de los focos de especulación ha sido la relación entre Aldo y su compañera de programa, Elaine Haro, de 21 años. Según Doña Alegría, su nieto siente atracción por la joven actriz, aunque descarta la posibilidad de un romance debido a la postura de Aldo respecto a no involucrarse con alguien que ya ha tenido una relación previa con otro participante. “Sí, le gusta, pero no va a caer, no es plato de segunda mesa... Está muy guapa y todo, pero Aldito sabe que ya andaba con otro y pues no, él es primero”, expresó la abuela, dejando claro que, aunque existe interés, Aldo mantiene sus propios límites.

Aldo de Nigris se sinceró sobre la salida de 'El Guanna' del cuarto noche. (IG: elaineharomusic-aldotdenigris)

La dinámica entre los concursantes también se ha visto influida por la presencia de Aarón Mercury, de 24 años, amigo de Aldo y objeto de interés de Elaine Haro. Mercury ha rechazado la posibilidad de iniciar una historia de amor dentro del reality, priorizando su estrategia de juego sobre cualquier vínculo sentimental. Esta situación ha generado diversas interpretaciones entre los seguidores del programa, quienes analizan cada gesto y declaración de los participantes.

Mientras tanto, la percepción de la mamá de Poncho de Nigris, de 49 años, difiere de la opinión generalizada en redes sociales. Aunque ella observa una posible conexión entre Aldo y Elaine, la mayoría de los fans sostiene que el joven no muestra interés romántico por la actriz ni por ninguna otra persona dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

