El ministro electo Arístides Guerrero acudió a la toma de protesta en silla de ruedas (Captura de pantalla)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está a punto de ingresar en una nueva etapa. Las nueve personas electas el pasado 1 de junio de 2025 acudieron a la sede del Senado de la República para rendir protesta como nuevos ministros y ministras. En el acto, también reapareció Arístides Guerrero, quien llamó la atención por presentarse en silla de ruedas.

Tras su ausencia en las ceremonias de purificación en la pirámide de Cuicuilco, así como en la de entrega del bastón de mando, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), Arístides Rodrigo Guerrero García acudió al Senado en silla de ruedas, aunque con buen ánimo para participar en la ceremonia solemne.

Cabe mencionar que, durante el acto realizado en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), el próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, recibió el bastón de mando que correspondía a su compañero y precisó que el ministro electo se ausentó de la ceremonia por motivos de salud, aunque no dio mayores detalles.

Arístides Guerrero no acudió a la ceremonia de entrega de bastón de mando en el Zócalo (REUTERS/Henry Romero)

Por qué el ministro Arístides Guerrero acudió a la toma de protesta de la nueva SCJN en silla de ruedas

Durante la noche de este 1 de septiembre de 2025, Arístides Rodrigo Guerrero García acudió a la sesión solemne del Senado en silla de ruedas y con apoyo de un tanque de oxígeno. Su condición se debe a que se encuentra en un proceso de recuperación después haber sufrido un accidente de tránsito en la Ciudad de México (CDMX).

Alrededor de las 22:30 horas de la noche del 22 de agosto de 2025, cuando volvía de Oaxaca tras participar en un evento público convocado por la Fiscalía del estado, el ministro electo de la SCJN sufrió un accidente de tránsito en la avenida Río Churubusco. El automóvil en el que viajaba fue impactado por otro vehículo.

El ministro electo sufrió un accidente la noche del 22 de agosto de 2025 (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Como resultado del impacto, el ministro presentó fracturas en tórax y nariz, las cuales requirieron de intervención quirúrgica. A pesar de ello, unas horas después fue reportado como estable y con un pronóstico positivo. En el accidente también resultaron lesionadas dos personas que viajaban con él.

“El Ministro Electo cuenta con un pronóstico positivo para estar presente en la toma de protesta de Ministras y Ministros el próximo 1 de septiembre de 2025. Además, dado que este proceso únicamente implica una reducción temporal en la movilidad, mientras se recupera por completo, no se verán afectados los trabajos de la Nueva Suprema Corte ni su desempeño como Ministro”, indicaron en el comunicado publicado en las redes sociales a su nombre.