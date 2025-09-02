México

Nuevo Poder Judicial: ministros llegan al Senado para rendir protesta

Con este acto protocolario, la toma de protesta de ministros, jueces y magistrados, se abre un ciclo histórico

Por Fernanda López-CastroyOmar Tinoco Morales

Guardar
01:10 hsHoy

En entrevista con Infobae, Prometeo, uno de los manifestantes afirmó que la protesta será pacífica y destacó que otro grupo ya bloquea los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

00:52 hsHoy

Los manifestantes continúan bloqueando el acceso al Senado, en el cruce de la calle Madrid y la avenida Insurgentes.

Tras la llegada de los manifestantes, despliegan elementos equipados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

00:47 hsHoy

Al grito de “Juez votado, corrupto asegurado”, llegan integrantes de la organización Resistencia Civil Activa y Pacífica al Senado, bloquean la entrada por donde están ingresando los invitados a la toma de protesta de los nuevos ministros.

FOTO: Fernanda López-Castro
FOTO: Fernanda López-Castro
00:40 hsHoy

La ministra Yasmín Esquivel fue la segunda en ingresar a la sede de la Cámara Alta.

Este 1 de septiembre se llevará a cabo la Sesión Solemne del Senado de la República, para la toma de protesta de 881 personas juzgadoras. (Fernanda/Infobae)
00:37 hsHoy

Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegó al Senado de la República abordo de una camioneta blanca, que ingresó junto con otro automóvil.

00:36 hsHoy

Este 1 de septiembre se llevará a cabo la Sesión Solemne del Senado de la República, para la toma de protesta de 881 personas juzgadoras que fueron electas por el voto universal, secreto y directo de las y los ciudadanos.

Nueva SCJN en el Zócalo: ministras y ministros protagonizaron ceremonia de purificación y entrega de bastón de mando

Las personas electas en el proceso electoral del Poder Judicial participaron en una ceremonia inédita con representantes de pueblos originarios en el primer cuadro de la Ciudad de México, antes de su toma de protesta formal en el Senado

Por Israel Aguilar Esquivel

Los nueve integrantes electos popularmente
Los nueve integrantes electos popularmente para la SCJN ya acudieron a la toma de la fotografía oficial (SCJN)

“Hemos tenido ocho reuniones de trabajo con mis compañeros ministros y ministras. Hoy por la noche vamos a informarles que estamos sentando las bases legales a nivel de acuerdos de la SCJN para quitar los privilegios. Hacer realmente una justicia para el pueblo”, dijo Hugo Aguilar.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Suprema CorteSenadoHugo Aguilar Ortizmexico-noticias

Últimas noticias

Fermín Muguruza reúne a más de 15 mil personas en el Monumento a la Revolución de CDMX tras desalojo en Multiforo Alicia

El artista español se presentó en la Ciudad de México, luego del concierto que fue cancelado a finales de mayo de este año por la presencia de la Guardia Nacional y elementos de la SSC

Fermín Muguruza reúne a más

Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez

El entrenador del “Bandera Roja” señaló que el tapatío parte como favorito por la diferencia de peso y tamaño

Papá de David Benavidez revela

Ley 97 del IMSS: este es el monto de la pensión mínima garantizada en 2025

Esta modalidad es una alternativa de pensión bajo este régimen, por lo que, los trabajadores podrán elegir la que más se adapte a sus necesidades

Ley 97 del IMSS: este

Quién diseñó el vestido que usó Claudia Sheinbaum en su primer informe de Gobierno

La presidenta de México destacó logros como becas universales y el cumplimiento de compromisos

Quién diseñó el vestido que

Gobernador de Coahuila respalda a Alito Moreno tras agresión contra Noroña: “A lo mejor se lo merecía”

Manolo Jiménez se pronunció acerca del altercado en la penúltima sesión de la Comisión Permanente y dio la razón al líder de su partido

Gobernador de Coahuila respalda a

ÚLTIMAS NOTICIAS

Meta creó chatbots coquetos de

Meta creó chatbots coquetos de celebridades sin permiso

Qué es la espermidina y por qué impulsa una vida más saludable, según un experto en longevidad

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Mauricio D’Alessandro puso en dudas el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “No va a haber firma”

INFOBAE AMÉRICA

Clima en Pensilvania: conoce el

Clima en Pensilvania: conoce el pronóstico del tiempo para este martes 2 de septiembre en Filadelfia

Clima en Reston: predicción del tiempo de mañana

Persecución en Cuba: la UNPACU repudió su inclusión en la lista de organizaciones “terroristas” impuesta por la dictadura

Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Murió Graham Greene, la estrella de “Danza con Lobos”

DEPORTES

Matías Caruzzo dio detalles de

Matías Caruzzo dio detalles de la relación Riquelme-Palermo y contó un dato desconocido de la final de Libertadores 2012 que perdió Boca

Disciplina, resistencia y agilidad: el entrenamiento que hizo de Manny Pacquiao una leyenda del boxeo

El truco de Colapinto a bordo de un monopatín que fue furor entre los fanáticos: “Crack”

Se completó la fecha 7 del Torneo Clausura: así están las tablas, el ingreso a las copas y la lucha por la permanencia

Una tenista del US Open denunció el robo de su trofeo en un hotel de Nueva York: qué se sabe