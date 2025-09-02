Nuevo Poder Judicial: ministros llegan al Senado para rendir protesta

En entrevista con Infobae, Prometeo, uno de los manifestantes afirmó que la protesta será pacífica y destacó que otro grupo ya bloquea los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Los manifestantes continúan bloqueando el acceso al Senado, en el cruce de la calle Madrid y la avenida Insurgentes.
Tras la llegada de los manifestantes, despliegan elementos equipados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Al grito de “Juez votado, corrupto asegurado”, llegan integrantes de la organización Resistencia Civil Activa y Pacífica al Senado, bloquean la entrada por donde están ingresando los invitados a la toma de protesta de los nuevos ministros.
La ministra Yasmín Esquivel fue la segunda en ingresar a la sede de la Cámara Alta.
Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegó al Senado de la República abordo de una camioneta blanca, que ingresó junto con otro automóvil.
Este 1 de septiembre se llevará a cabo la Sesión Solemne del Senado de la República, para la toma de protesta de 881 personas juzgadoras que fueron electas por el voto universal, secreto y directo de las y los ciudadanos.
“Hemos tenido ocho reuniones de trabajo con mis compañeros ministros y ministras. Hoy por la noche vamos a informarles que estamos sentando las bases legales a nivel de acuerdos de la SCJN para quitar los privilegios. Hacer realmente una justicia para el pueblo”, dijo Hugo Aguilar.