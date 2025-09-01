Nueva SCJN en el Zócalo en vivo: ministras y ministros protagonizan ceremonia de purificación y entrega de bastón de mando

Mensajes oficiales de la ceremonia son emitidos en diferentes lenguas originarias

Uno de los sucesos más celebrados tras el proceso electoral del Poder Judicial es la llegada de Hugo Aguilar Ortiz, quien se ha identificado como abogado de “origen indígena”. La postura de quien presidirá el máximo organismo de justicia del país ha consistido en su apertura a todas las comunidades originarias del país. Por dicho motivo, a lo largo de la ceremonia, los mensajes serán emitidos en diversas lenguas como tsotsil, tseltal, purépecha, zoque, entre otras.